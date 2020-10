Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα κρούσματα στο Περιστέρι

Δεύτερη ημέρα δωρεάν rapid test σε πολίτες απο τον ΕΟΔΥ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Περιστερίου έξω από το Δημαρχείο.

Πραγματοποιήθηκαν 1344 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν σαράντα επτά (47) θετικά δείγματα (3,49%). Τα στοιχεία για τα 43 θετικά (19 άνδρες και 24 γυναίκες), αφορούν σε τριάντα επτά (37) Έλληνες και έξι (6) αλλοδαπούς με διάμεση ηλικία τα 31 έτη. Τέσσερα (4) άτομα δεν επέστρεψαν για επανέλεγχο με pcr.