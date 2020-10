Αθλητικά

ΠΑΟΚ: πάνοπλος στη Γρανάδα

Ο «Δικέφαλος του Βορά» θα δοκιμαστεί κόντρα στους φορμαρισμένους Ισπανούς που βρίσκονται πίσω μόνο από τη Ρεάλ, στο πρωτάθλημα.

Αύριο (28/10) το πρωί αναχωρεί για την ισπανική πόλη Γρανάδα με απευθείας πτήση τσάρτερ ο ΠΑΟΚ ενόψει του μεθαυριανού (29/10) αγώνα του με την τοπική ομάδα για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa league.

Σήμερα (27/10) το απόγευμα ολοκληρώθηκε η εν Ελλάδι προετοιμασία της ομάδας και μετά το τέλος της προπόνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα, ανακοινώθηκε η αποστολή, που περιλαμβάνει το σύνολο των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία και στη συνέχεια απευθείας από την ισπανική πόλη στο Αγρίνιο για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναιτωλικό.

Ανάμεσα στα μέλη της αποστολής βρίσκονται οι Χοσέ Άνχελ Κρέσπο και Ομάρ Ελ Καντουρί οι οποίοι ξεπέρασαν πλήρως τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα, με την "ασπρόμαυρη" αποστολή να αποτελείται από τους Πασχαλάκη, Ζ.Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδη, Ροντρίγκο, Ουαγκέ, Λύρατζη, Ίνγκασον, Μιχάι, Κρέσπο, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Εσίτι, Ντόουγκλας, Σβαμπ, Νινούα, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι, Τζόλη, Τσόλακ και Κούτσια.

Δεν είναι δηλωμένοι και φυσικά δεν περιλαμβάνονται στην αποστολή οι Ζαμπά, Βιεϊρίνια, Ρέι και Περέιρα όπως και οι Τσιγγάρας. Βρακάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα τεστ για κορονοϊό στα οποία υποβλήθηκαν τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος βγήκαν αρνητικά, ενώ γνωστοποιώντας το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε:

"Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί με πτήση τσάρτερ το πρωί της Τετάρτης (28.10). Η ομάδα θα προπονηθεί στο Estadio de los Carmenes στις 20:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Αμπέλ Φερέιρα. Τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσει ο Ίνγκι Ίνγκασον.

Η αποστολή του Δικεφάλου θα παραμείνει στην Ισπανία μετά το τέλος της αναμέτρησης, θα προπονηθεί στη Γρανάδα το πρωί της Παρασκευής (30.10) και στη συνέχεια θ’ αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για το Άκτιο και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στο Αγρίνιο".