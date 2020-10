Αθλητικά

Περιστέρι: φοβερή εμφάνιση και διπλό στο Βίλνιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη πρεμιέρα στο Basketball Champions League, για την ομάδα των δυτικών προαστίων.

Ιδανική ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το Περιστέρι, το οποίο πέρασε με... σπασμένα τα φρένα της επίθεσης από το Βίλνιους, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στον 5ο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 106-88 της Ρίτας και μετά το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών μπήκε με το «δεξί» και στο BCL.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Στίβεν Γκρέι, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους (!) και 10/13 τρίποντα (!), οδηγώντας την επίθεση της ελληνικής ομάδας.

Η παραγωγικότητα του Περιστερίου, απόρροια της διάθεσης που έδειξαν οι παίκτες στo κομμάτι της δημιουργίας (28 ασίστ), ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά στη σημερινή αναμέτρηση, από την οποία οι άμυνες είχαν μπει σε δεύτερη μοίρα.

Οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης έδωσαν πραγματικό ρεσιτάλ στην επίθεση, ολοκληρώνοντας με ποσοστά ευστοχίας για... φίλημα (18/30τρ., 19/31δ., 14/18β.).

Κομβικό σημείο το 24ο λεπτό, όταν από το ισόπαλο 61-61 το Περιστέρι ενεργοποίησε για μερικά λεπτά και την άμυνα, τρέχοντας σερί 0-10 για την «οικοδόμηση» μία διψήφιας διαφοράς (61-71), την οποία με ρεκόρ παραγωγικότητας στη συνέχεια του αγώνα συντήρησε μέχρι τη λήξη του.

Άξιοι συμπαραστάτες του Γκρέι, οι Τρε ΜακΛιν (19π.), Μάρβιν Τζόουνς (14π., 10ρ.), Παναγιώτης Βασιλόπουλος (13π.) και Τέραν Πέτεγουεϊ (11π.). Από τους Λιθουανούς ξεχώρισε ο Κρις ΜακΚάλοχ με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 51-51, 71-80, 88-106

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντάβιντοφ, Σλίβιτς, Προτς

Οι συνθέσεις:

ΡΙΤΑΣ (Καΐρις): Μπιτσκάουσκις 2, Γκάουντλακ 13 (2), Τζάκσον 14 (2), Κίτσινγκ 8, ΜακΚάλοχ 22 (4), Μπουτκεβίτσιους 8, Γκιρτζούνας 15 (5), Γκούστις 4, Λιντέκα, Ρατζεβίτσους 2, Ουλέτσκας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Παπανικολόπουλος): Γκάντι 4, Γκρέι 39 (10), Τζόουνς 14 (10 ριμπάουντ), ΜακΛίν 19 (3), Βασιλόπουλος 13 (3), Άρλετζ 2, Αθηναίου 2, Πέτεγουεϊ 11 (1), Σκορδίλης 2, Βησσαρίου.