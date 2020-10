Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΕ: Δεν επαρκούν τα εμβόλια για όλους

Τι αποφάσισαν αξιωματούχοι της ΕΕ σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Μόνο ένα μέρος του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να εμβολιαστεί κατά του νέου κορονοϊού πριν από το 2022, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, καθώς τα εμβόλια που εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό μπλοκ ενδέχεται να μην αποδειχθούν αποτελεσματικά ή να μην παρασκευαστούν σε επαρκείς δόσεις.

Η Ένωση των 27, με πληθυσμό 450 εκατομμυρίων, έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δόσεις πιθανών εμβολίων κατά της Covid-19 από τρεις φαρμακευτικές εταιρείες. Διαπραγματεύεται με άλλες εταιρείες την εκ των προτέρων αγορά ενός ακόμη δισεκατομμυρίου φιαλιδίων.

«Δεν θα υπάρξουν επαρκείς δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 για ολόκληρο τον πληθυσμό πριν από το τέλος του 2021», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διπλωμάτες κρατών μελών της ΕΕ σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση χθες, ανέφερε στο Reuters ένα άτομο που συμμετείχε στη σύσκεψη. Τη δήλωση επιβεβαίωσε και δεύτερος αξιωματούχος.



Η Επιτροπή είχε τονίσει νωρίτερα ότι τα εμβόλια θα είναι περιορισμένα «κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης», αλλά δεν είχε διευκρινίσει ποτέ πόσο θα διαρκούσε η αρχική φάση.

Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της Covid-19, αλλά τα πρώτα εμβόλια ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στις αρχές του επόμενου έτους, είχε αναφέρει νωρίτερα τον Οκτώβριο η Κομισιόν.

Δεδομένης μιας πιθανής περιορισμένης προσφοράς, η Επιτροπή έχει παροτρύνει εδώ και μήνες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να καταρτίσουν σχέδια εμβολιασμού που θα δίνουν προτεραιότητα σε ευάλωτες ομάδες και το απαραίτητο προσωπικό, όπως οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, οι ηλικιωμένοι τα άτομα με χρόνιες ασθένειες.

Αλλά εκτός από τη συναίνεση για τον εμβολιασμό γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, «δεν υπάρχει κοινή γραμμή για τις άλλες ομάδες», δήλωσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής στη χθεσινή συνεδρίαση.

Τον Ιούλιο, ένα κείμενο που συμφωνήθηκε από την Κομισιόν και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών υπογράμμιζε ότι τουλάχιστον το 40% του πληθυσμού της Ένωσης θα πρέπει να εμβολιαστεί σε πρώτη φάση.

Ορισμένες χώρες του ευρωπαϊκού μπλοκ θέλουν να εξασφαλίσουν δόσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό τους με σκοπό να τις διανείμουν από τα μέσα του 2021.

Ένας τρίτος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτός ο τολμηρός στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν η ΕΕ επιτύχει συμφωνίες εφοδιασμού με τουλάχιστον επτά υποψήφιους για εμβόλια.

Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει δόσεις πιθανών εμβολίων που αναπτύσσονται από την AstraZeneca, την Sanofi και την Johnson & Johnson. Ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Moderna, την Pfizer και την CureVac.