Προκλητικός ο Τσελίκ: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις NAVTEX για πολιτική σύγκρουση

Σε εμπρηστική ρητορική επιδόθηκε για πολλοστή φορά η Τουρκία, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, να ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα επιδιώκει μαξιμαλιστικές και ριζοσπαστικές θέσεις και πως χρησιμοποιεί τις NAVTEX για πολιτική σύγκρουση.

Όσον αφορά στην κόντρα ανάμεσα σε Ερντογάν και Μακρόν, ο Ομέρ Τσελίκ έριξε νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης λέγοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος γράφει ένα σενάριο και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει ως προπαγάνδα.

Σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου, έπειτα από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΡ, ο Τσελίκ ανέφερε ότι οι πολιτικές θέσεις που εξέφρασε ο νεοεκλεγείς ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, «δείχνουν μια νέα και πολύ θετική περίοδο για την υπόθεση της Κύπρου».

«Η περίοδος των μηνυμάτων που έβλαψαν τους Τ/κ έχει τελειώσει. Το γεγονός ότι ο κ. Τατάρ υπογραμμίσει μια λύση η οποία βασίζεται στις πραγματικότητες δείχνει ότι ξεκινά μια νέα εποχή όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων της τδβκ στην Ανατολική Μεσόγειο», προσέθεσε ο εκπρόσωπος του AKP.

«Το Ουρούτς Ρέις πραγματοποιεί έρευνες σε περιοχή που απέχει 440 χλμ. από την Ελλάδα και 130 χλμ. από Τουρκία»

Για τις επαφές με την Ελλάδα ανέφερε ότι ο μηχανισμός δεν λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Υποστήριξε ότι η χώρα μας «χρησιμοποιεί τις NAVTEX για πολιτική σύγκρουση. Εμείς όμως είμαστε ευαίσθητοι και δεν κάνουμε ασκήσεις σε εθνικές εορτές. Το Oruc Reis πραγματοποιεί σεισμική έρευνα μεταξύ 25 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου. Η περιοχή απέχει 440 χλμ. από την Ελλάδα και 130 χλμ. από Τουρκία», ανέφερε σε σαφώς προκλητικό τόνο.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ δήλωσε ότι «ορισμένοι νομικοί στην Ελλάδα δηλώνουν επίσης ότι τα επιχειρήματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι έγκυρα», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «επιδιώκει μαξιμαλιστικές και ριζοσπαστικές θέσεις, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προστατεύουμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας στην γαλάζια πατρίδα μας».

«Η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή αν η Ελλάδα σταματήσει να δημιουργεί τετελεσμένα»

Ο Τούρκος αξιωματούχος είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις από καιρό σε καιρό. «Εάν η Ελλάδα υποσχεθεί ότι θα σταματήσει να δημιουργεί τετελεσμένα στο πεδίο, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για διαπραγματεύσεις».

Ο Ομέρ Τσελίκ τόνισε, δε, πως όταν η Ελλάδα λέει ότι θα κάνει κάποιες έρευνες στα βόρεια της Κρήτης, «παραβιάζει τα δικαιώματα της Λιβύης».

Για τους S400, ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ είπε ότι οι δοκιμές συνεχίζονται και πως η χρήση του πυραυλικού αυτού συστήματος είναι υποχρέωση της Τουρκίας για την ασφάλειά της. Υποστήριξε ότι δεν είναι μια κατάσταση που είναι ασυμβίβαστη με την συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Για τον Γάλλο Πρόεδρο ανέφερε ότι «από τότε που η εξωτερική πολιτική του Μακρόν ηττήθηκε η Γαλλία χρησιμοποιεί την γλώσσα της ακροδεξιάς Λε Πεν εναντίον του προέδρου μας».

«Ο κ. Μακρόν γράφει ένα σενάριο και προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει ως προπαγάνδα», κατέληξε ο Τσελίκ.