Υγεία - Περιβάλλον

“Θερίζει” τη Γαλλία ο κορονοϊός

Ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός θανάτων από τον Απρίλιο.

Η Γαλλία κατέγραψε 523 νέους θανάτους από κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, που αποτελεί τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό μετά την 22α Απριλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Ο σημερινός απολογισμός των θανάτων περιλαμβάνει τους θανάτους (288) στα νοσοκομεία, οι οποίοι ανακοινώνονται σε ημερήσια βάση, καθώς και 235 θανάτους σε οίκους ευγηρίας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Σχεδόν 18.000 ασθενείς νοσηλεύονται απόψε και σχεδόν 3.000 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης 33.417 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες από 26.711 χθες, Δευτέρα και ένα ρεκόρ 52.010 κρουσμάτων την Κυριακή.

Συγκριτικά με την περασμένη Τρίτη, όταν η Γαλλία ανακοίνωσε 20.468 νέα κρούσματα, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κατέγραψε αύξηση μεγαλύτερη του 60%.

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, περισσότεροι από 1.000 ασθενείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο με Covid-19, μετά τους 1.307 χθες, Δευτέρα και 148 ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, συγκριτικά με 186 χθες.

Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Γαλλίας θα μπορούσε να φθάσει σε δύο εβδομάδες στο ίδιο επίπεδο με αυτό κατά την κορύφωση του πρώτου κύματος τον Απρίλιο χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε μοντέλα του Ινστιτούτου Pasteur. "Βλέπουμε μια εκθετική αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων", τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχαν μέλη του υπουργικού συμβουλίου με αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές.