Αθλητικά

Champions League: Έπεσε στη “δρακοφωλιά” ο Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα λάθη στοίχισαν στους “ερυθρόλευκους” κόντρα στην Πόρτο στο Ντραγκάο.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε δύο λάθη στο «Ντραγκάο» και δέχτηκε ισάριθμα γκολ στην πρώτη του ήττα στη διοργάνωση, αν και στο δεύτερο μέρος ήταν πολύ καλός.

Ένα λάθος κοντρόλ του Μπουχαλάκη και μια κακή τοποθέτηση όλης της άμυνας κόστισαν στον Ολυμπιακό την ήττα με 2-0 από την Πόρτο στο «Ντραγκάο» για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Μετά το πρώτο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο στο διάστημα ως το 70', όμως αυτή τη φορά δεν βγήκαν οι αλλαγές στον Μαρτίνς. Μπρούμα και Βινάγκρε δεν βοήθησαν, ενώ και ο Χασάν έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-1.

Σίγουρα, το αποτέλεσμα δεν είναι καταδικαστικό για τον Ολυμπιακό που την άλλη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη Μάντσεστερ Σίτι.

H Πόρτο ξεκίνησε καλύτερα στο βροχερό «Ντραγκάο» και κατάφερε να προηγηθεί χάρη σε ένα λάθος του Μπουχαλάκη έξω από την περιοχή. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε κακό κοντρόλ και ο Φάμπιο Βιέιρα σε ουσιαστικά ανυπεράσπιστη εστία (η μπάλα πήγε από τον Εμβιλά) άνοιξε το σκορ στο 11’. Η εν στάσει κεφαλιά του Ελ Αραμπί, που ήταν η πρώτη τελική των νταμπλούχων, πήγε στην αγκαλιά του Μαρκεζίν, στο 20’.

O Σα στο 28’ έσωσε τον Ολυμπιακό στο κοντινό πλασέ του Μαρεγκά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν θέματα με την ταχύτητα των Πορτογάλων. H Πόρτο στο 33’ βγήκε πολύ γρήγορα με τον Μαρεγκά στην κόντρα που όμως γύρισε την μπάλα αντί να σουτάρει, με τον Εμβιλά να κόβει.

Η καλύτερη φάση των «ερυθρολεύκων» ήρθε κι αυτή στην κόντρα, με τον Βαλμπουενά να κάνει μια ωραία λόμπα και τον Εμπεμπά να διώχνει σωτήρια στο 40’. Οι παίκτες του Μαρτίνς πίεσαν στο τελευταίο πεντάλεπτο με το σκορ να παραμένει αναλλοίωτο στην ανάπαυλα.

Στο 52’ ο Μαρκεζίν κράτησε το 1-0 στο σουτ του Ραντζέλοβιτς, με τον Πέδρο Μαρτίνς να σκέφτεται ήδη τις αλλαγές που ήθελε να κάνει, με τον Φορτούνη να παίρνει τη θέση του Μασούρα και τον Βαλμπουενά να τραβιέται στα άκρα.

Ο Έλληνας μέσος είχε ένα καλό σουτ στο 58’ με τον Ολυμπιακό να πιέζει τους «δράκους» στο ξεκίνημα για την ισοφάριση. Η είσοδος του Φορτούνη είχε βοηθήσει πολύ στην κυκλοφορία, με την κατοχή να είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας που απειλούσε και με στημένα, κυρίως κόρνερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν υποδειγματικοί στο πρώτο μισό, έχοντας κλείσει την Πόρτο και απλά έλειπε η καλή τελική προσπάθεια. Οι δυο τεχνικοί προχώρησαν σε αλλαγές (Γκρούιτς, Εβανίλσον) και τους Βινάγκρε, Μπρούμα να παίρνουν θέση.

H Πόρτο βγήκε μπροστά από το 70’ και μετά, απειλώντας κυρίως με κάποια μακρινά σουτ που δεν ανησυχήσαν ιδιαίτερα τον Σα, όμως το ματς κρεμόταν σε μια κλωστή όσο ήταν στο 1-0. Ο Μαρτίνς ρίσκαρε και πάλι βάζοντας και τον Χασάν στο 84’, όμως αυτή τη φορά το ρίσκο δεν απέδωσε. Πριν προλάβει να μπει καλά – καλά ο Αιγύπτιος, ο Μαρεγκά γύρισε την μπάλα η άμυνα είχε χάσει τις θέσεις της και ο Ολιβέιρα με κεφαλιά έκανε το 2-0 τελειώνοντας το ματς.

"Επέστρεψε" από την... κόλαση η Ρεάλ Μαδρίτης

Επιστροφή από την "κόλαση" για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε βρεθεί να χάνει με 2-0 ως το 87ο λεπτό από την Γκλάντμπαχ στο "Μπορούσια Παρκ", αλλά τελικά ισοφάρισε στις καθυστερήσεις και πήρε τον πρώτο βαθμό της στο φετινό Champions League.

Μετά την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η "βασίλισσα" έχασε άλλους δύο βαθμούς κι όσο κι αν ξενίζει, είναι ουραγός στο 2ο όμιλο. Αντίθετα, τα "πουλάρια" μετά το βαθμό στο «Μεάτσα» πρόσθεσαν άλλον έναν στη συγκομιδή τους και ισοβαθμούν με την Ίντερ, έχοντας αναδειχθεί ισόπαλοι με το ίδιο σκορ στο "Μεάτσα", στην πρεμιέρα.

Η Μάντσεστερ Σίτι δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό του φαβορί, νίκησε άνετα τη Μαρσέιγ στο "Βελοντρόμ" με 3-0, έκανε το "2Χ2" και είναι απόλυτη υποψήφια για την πρώτη θέση στον όμιλο του Ολυμπιακού (3ος).

Ωραίο παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές έγινε στη Μαδρίτη, όπου η Ατλέτικο νίκησε τη Σάλτσμπουργκ με 3-2 χάρις στον Ζοάο Φέλιξ που αρχικά ισοφάρισε σε 2-2 και ύστερα σημείωσε το τρίτο και νικητήριο γκολ (1ος όμιλος). Η Μπάγερν, που είχε περάσει νωρίτερα με νίκη 2-1 από τη Μόσχα έφτασε στους 6 βαθμούς και δεν δείχνει να απειλείται σε αυτό το γκρουπ.

Για τον 4ο όμιλο, η Λίβερπουλ διπλασίασε τις νίκες της επικρατώντας της Μίντιλαντ στο "Άνφιλντ" με 2-0, χάρις σε γκολ του Ζότα που αποδεικνύεται μια «αθόρυβη» αλλά πολύ ουσιαστική και χρήσιμη μεταγραφή και τοπυ Σαλάχ.

Σπουδαίος αγώνας έγινε στο "Gewiss Stadium", όπου η Αταλάντα βρέθηκε να χάνει 2-0 στο ημίχρονο από τον Άγιαξ, αλλά με δύο γκολ σε έξι λεπτά από τον Ντούβαν Ζαπάτα έσωσε ένα βαθμό.

1o ΟΜΙΛΟΣ

Λοκομοτίβ Μόσχας - Μπάγερν 1-2

(70΄ Μίραντσουκ - 13΄ Γκορέτσκα, 79΄ Κίμιχ)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Σάλτσμπουργκ 3-2

(29΄ Γιορέντε, 52΄, 85΄ Ζοάο Φέλιξ - 40΄ Σομποζλάι, 47΄ Μπερίσα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ίντερ 0-0

Γκλάντμπαχ - Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

(33΄, 58΄ Τουράμ - 87΄ Μπενζεμά, 90΄+3 Κασεμίρο)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτο - Ολυμπιακός 2-0

(11΄ Βιεϊρά, 85΄ Ολιβέιρα)

Μαρσέιγ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(18΄ Φεράν Τόρες, 76΄ Γκουντογκάν, 81΄ Στέρλινγκ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αταλάντα - Άγιαξ 2-2

(54΄, 60΄ Ζαπάτα - 30΄ πεν. Τάντιτς, 38΄ Τραορέ)

Λίβερπουλ - Μίντιλαντ 2-0

(55΄ Ζότα, 90΄+3 πεν. Σαλάχ)