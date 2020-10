Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: Στα γαλανόλευκα το συντριβάνι στην Ομόνοια (εικόνα)

Πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων για την εθνική επέτειο.

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας «βάφτηκε» το συντριβάνι της Ομόνοιας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης ανέβασε φωτογραφία στο Facebook, στην οποία φαίνεται το συντριβάνι από ψηλά, το οποίο έχει χρωματιστεί μπλε και γαλάζιο, ως φόρο τιμής στο Έπος του '40.