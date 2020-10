Πολιτική

Δένδιας στο “Special Report”: Η Τουρκία δημιουργεί αβεβαιότητα σε όλη την περιοχή

Οι αναφορές του Υπ. Εξωτερικών για τουρκική παρέμβαση, στο πλαίσιο του οδοιπορικού και της έρευνας της εκπομπής του ΑΝΤ1, για το Ναγκόρνο - Καραμπάχ.

«Υπάρχει τουρκική παρέμβαση, υπάρχει μάλιστα και μεταφορά τζιχαντιστών μαχητών από τη Συρία και από τη Λιβύη στο νότιο Καύκασο» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού του Νικόλα Βαφειάδη και της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Special Report», στην Αρμενία για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Αυτά είναι πράγματα μη παραδεκτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την περιοχή, για τη σταθερότητα όλου του ευρύτερου πολιτικού και γεωγραφικού ορίζοντα που μας αφορά» επισήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε ότι η Τουρκία μετατρέπεται στον συγκεκριμένο παίκτη ο οποίος δημιουργεί αναταραχή και αβεβαιότητα σε όλη την περιοχή μας. «Στο Ιράκ έχει εισβάλει, στη Συρία έχει εισβάλει, στην Κύπρο κάνει παράνομες ενέργειες, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα κάνει παράνομες ενέργειες, στη Λιβύη μεταφέρει μαχητές» προσέθεσε και σημείωσε όπου υπάρχει πρόβλημα φαίνεται να είναι παρούσα η Τουρκία.

Στην διάρκεια της εκπομπής μεταδόθηκε και το απόσπασμα της δήλωσης του Νίκου Δένδια από την κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ερεβάν με τον Αρμένιο ομόλογό του: «Η παρέμβαση της Άγκυρας σε μια ακόμη σύγκρουση είναι πραγματικά ανησυχητική, έχει εγείρει σοβαρές ανησυχίες διεθνώς. Η Ελλάδα έχει τοποθετηθεί εξαρχής πάνω σε αυτό το θέμα».