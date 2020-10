Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: θα αναληφθούν οι πρωτοβουλίες που πρέπει για το “Καλλιστώ”

Τι είπε για τις συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης των πλοίων, την αντίδραση του ΛΣ. Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και η “προσωπική εμπειρία” με τον κορονοϊό.

«Μια συνοριακή ελληνοτουρκική διαφορά την έχουμε κάνει ευρωτουρκική το τελευταίο διάστημα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ σε ότι αφορά τις κυρώσεις της ΕΕ, ο Υπ. Ναυτιλίας, στον απόηχο του αιτήματος και της Γαλλίας, είπε ότι «τα μέτρα είναι πάντοτε πάνω στο τραπέζι».

Για την σύγκρουση του εμπορικού πλοίου με το ναρκοθηρευτικό του Πολεμικού Ναυτικού «Καλλιστώ», ο Υπ. Ναυτιλίας σημείωσε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, για την οποία, όπως με νόημα ανέφερε, χρησιμοποιείται και «η βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καταγραφής.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι «είναι ευτυχές ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» και τόνισε ότι το περιστατικό έγινε στα ανοιχτά του λιμανιού και με καλό καιρό, αναφέροντας την διεθνή πρακτική της ναυσιπλοΐας, «το μεγάλο πλοίο, πάντοτε προσέχει το μικρό».

Ο Υπ. Ναυτιλίας δήλωσε την ικανοποίηση του για την αντίδραση του Λιμενικού, λέγοντας ότι μέσα σε έξι λεπτά από την πρώτη ειδοποίηση, στελέχη του είχαν προσεγγίσει το σημείο της σύγκρουσης και είχαν αναλάβει δράση.

Σε ότι αφορά την καταστροφή του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού, σημείωσε ότι αναφορικά με την αποζημίωση, εφόσον προκύψει υπαιτιότητα του εμπορικού πλοίου, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, «θα ληφθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες και αξιώσεις προφανώς του Ελληνικού Δημοσίου».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Νίκη Κεραμέως νοσεί από τον κορονοϊό, ο Γιάννης Πλακιωτάκης ανέφερε «εγώ βιωματικά ήρθα σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού και ειλικρινά προστατεύθηκα από την χρήση μάσκας και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας».