Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ισπανία: Θλιβερό ρεκόρ θανάτων στο δεύτερο κύμα της πανδημίας

Σε κατάσταση συναγερμού όλη η χώρα και αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό στην εξάπλωση της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 18.418 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και διαπιστώθηκαν 267 ακόμη θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19.

Αυτός ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια του λεγόμενου δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα της Ιβηρικής.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 35.298 νεκρούς επί συνόλου 1.116.738 μολύνσεων στην ισπανική επικράτεια. Στην κορύφωση του πρώτου κύματος, στα τέλη Μαρτίου, η Ισπανία θρηνούσε σχεδόν 900 θανάτους καθημερινά.

Οι ισπανικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση συναγερμού όλη τη χώρα την 25η Οκτωβρίου προκειμένου να επιβραδύνουν την εξάπλωση της πανδημίας και επέβαλλαν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για 15 ημέρες από την 26η.