Κοινωνία

28η Οκτωβρίου: γιγάντια σημαία στον Υμηττό (εικόνες)

Ο Δήμος Γλυφάδας τίμησε με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο την ημέρα της εθνικής επετείου και τους ήρωες του Έπους του '40.

Με ένα ξεχωριστό τρόπο τιμά την 28η Οκτωβρίου ο Δήμος Γλυφάδας, ο οποίος ετοίμασε μια ελληνική σημαία 800 τ.μ. για την επέτειο των 80 χρόνων απο το Έπος του ΄40.

Η σημαία τοποθετήθηκε στην πλαγιά του Υμηττού, ώστε όλοι οι δημότες να μπορούν να τη βλέπουν, ειδικά φέτος, οπότε η επέτειος εορτάζεται με λιτό τρόπο, λόγω του κορονοϊού.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως επισημαίνει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ο οποίος σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει, «Με περηφάνεια και καμάρι, εκεί ψηλά στον Υμηττό βάλαμε σήμερα την ελληνική σημαία! Πάνω από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, ορατή από παντού. Φόρος τιμής στους Έλληνες που θυσιάστηκαν το ‘40, αμυνόμενοι περί πάτρις. Η φετινή επέτειος του «Όχι» δεν είναι σαν καμία άλλη. Γιορτάζουμε τα 80 χρόνια από την ύψιστη πράξη αντίστασης του λαού μας. Τα γιορτάζουμε εν μέσω πανδημίας, που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παρελάσεων και εορταστικών εκδηλώσεων. Τα γιορτάζουμε με την τουρκική επιθετικότητα να έχει ξεπεράσει κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους θέλαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Στο βουνό μας, στον Υμηττό, τοποθετήσαμε σε μια πλαγιά μια ελληνική σημαία 800 τετραγωνικών, που τη βλέπουμε από κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή, με βαθιά συμβολικό και εθνικό χαρακτήρα. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Ψηλά τις σημαίες και ψηλά το κεφάλι».