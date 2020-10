Παράξενα

28η Οκτωβρίου: σημαία 500 τ.μ. στο Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τον ιδιαίτερο φετινό εορτασμό.