Τεχνολογία - Επιστήμη

Χάκερς “χτύπησαν” την επίσημη προεκλογική ιστοσελίδα του Τραμπ

Οι κυβερνοπειρατές υποστήριξαν ότι έχουν πλέον στην κατοχή τους εμπιστευτικές πληροφορίες για τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, καθώς και «μυστικές συνομιλίες»...

Ο ιστότοπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμα την 3η Νοεμβρίου, υπέστη πειρατεία για μερικά λεπτά χθες Τρίτη, μία εβδομάδα πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα.

«Αυτός ο ιστότοπος καταλήφθηκε», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε τα λεπτά αυτά στην αρχική σελίδα του ιστότοπου donaldjtrump.com. «Φτάνουν στον κόσμο οι ψευδείς πληροφορίες που διαδίδει ο πρόεδρος καθημερινά».

Οι κυβερνοπειρατές υποστήριξαν ότι έχουν πλέον στην κατοχή τους εμπιστευτικές πληροφορίες για τον Τραμπ, την οικογένειά του και την κυβέρνησή του και «μυστικές συνομιλίες» ανάμεσά τους και απαίτησαν να τους καταβληθεί ποσό σε κρυπτονομίσματα για να τις αποκαλύψουν.

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, ο Τιμ Μέρτο, επιβεβαίωσε την πειρατεία και πρόσθεσε ότι η ομάδα του μεγιστάνα συνεργάζεται με την αστυνομία για να εντοπιστούν οι δράστες.

Δεν εκτέθηκε «κανένα ευαίσθητο δεδομένο», καθώς ο ιστότοπος «δεν περιέχει αποθηκευμένα» τέτοια, υπογράμμισε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως ο έλεγχος του ανακτήθηκε.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI), από το οποίο ζήτησε ενημέρωση για την κυβερνοεπίθεση το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, απέφυγε να κάνει σχόλια δημόσια σε αυτό το στάδιο.

Πρόσφατα, χάκερ καυχήθηκαν ότι απέκτησαν πρόσβαση σε μυστική αλληλογραφία του Τραμπ ή σχετική με υποθέσεις του αμερικανού προέδρου, ειδικά μετά την πειρατεία στα συστήματα δικηγορικής εταιρείας. Δεν δόθηκε πάντως καμία συνέχεια.