Μισέλ για Τουρκία: απαράδεκτη η τακτική των προκλήσεων

Τι λέει για τις προσβολές του Ερντογάν στον Μακρόν και τις κυρώσεις για την επιθετικότητα στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τον κορονοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας πριν από το τέλος του έτους τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του RTL.

Παράλληλα, ο Σάρλ Μισέλ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα σχόλια του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν και γι' αυτό το λόγο -είπε- απάντησε αμέσως, αναφερόμενος σε ανάρτησή του στο twitter τις προηγούμενες ημέρες, όπου έγραφε: «Αντί για θετική ατζέντα, η Τουρκία επιλέγει προκλήσεις, μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο και τώρα τις προσβολές. Είναι απαράδεκτο. Σεβασμός στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη της».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ερώτηση για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τον κορoνοϊό, σημείωσε ότι πρόκειται για «μαζικό κύμα» και προσέθεσε ότι «ο ιός δεν έχει εμφανίσει όλα του τα μυστήρια».

Αναφορικά με το εμβόλιο, ο κ. Μισέλ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα είναι διαθέσιμο πριν από το τέλους του έτους ή αρχές του 2021.

Η ΕΕ πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική για την αναχαίτιση της διασποράς





Η κατάσταση στην Ευρώπη, όπου υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων νέου κορονοϊού, είναι "σοβαρή και ανησυχητική" και η ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την εξέταση, την ιχνηλάτηση, τα εμβόλια και τις πολιτικές για καραντίνα, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε έτερη συνέντευξή του, που δημοσιεύεται σήμερα στην ιταλική εφημερίδα La Stampa.

"Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αναχαίτιση (του νέου κορονοϊού) πριν από την μετάδοσή του από τον έναν πολίτη στον άλλο. Χρειαζόμαστε σθεναρό προγραμματισμό, ειδάλλως θα έχουμε συστηματικά lockdown τους ερχόμενους μήνες", σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ στις δηλώσεις που έκανε στην ιταλική εφημερίδα.

Επίσης χρειάζεται συντονισμός για να περιοριστούν "οι αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες" της πανδημίας της COVID-19, απαντά σε ερώτηση που του έγινε για το αν υπάρχει φόβος για ένα κύμα κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη.

Ο Μισέλ προσθέτει επίσης ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη όταν θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια κατά της COVID-19. "Δεν θα είναι εύκολη η διαχείριση αυτής της φάσης", υπογραμμίζει.?