Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δερμιτζάκης: μπορεί να ζήσουμε “σκηνές Ιταλίας”

Διάβασέ μου το...

Δραματική προειδοποίηση από τον καθηγητή γενετικής για μέχρι και 6.000 κρούσματα κορονοϊού την ημέρα στην Ελλάδα.

«Φοβάμαι ότι μπορεί να ζήσουμε στην Ελλάδα σκηνές Ιταλίας με 5.000 και 6.000 κρούσματα την ημέρα» προειδοποίησε ο Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Γενεύης. «Βεβαίως φοβάμαι ότι μπορούμε να δούμε 5.000 με 6.000 κρούσματα την ημέρα, άσχετα με τα τεστ, και η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου» ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων από τους πολίτες.

«Τα νούμερα που βλέπουμε είναι πριν τα τελευταία μέτρα. Χρειάζεται μείωση με τα μέτρα, η σταθεροποίηση δε φτάνει» ξεκαθάρισε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής.

«’’Εκτός έλεγχου’’ σημαίνει αυτό που βλέπαμε στην Ιταλία το Μάρτιο… Μπορεί να τα ξαναδούμε αυτά και στην Ιταλία, μπορούμε να τα δούμε και στην Ελλάδα. Φοβάμαι να μην υπάρχει χωρητικότητα για ΜΕΘ στους ασθενείς COVID… H Ελλάδα απόλυτα βρίσκεται στην πορεία των χωρών που βρίσκονταν άλλες χώρες πριν 2 με 3 εβδομάδες και αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα» σημείωσε ο Μανώλης Δερμιτζάκης.

«Είμαστε δύο με τρεις εβδομάδες πίσω από την Ευρώπη, δεν είναι ότι γίνεται εδώ κάτι καλύτερα από άλλες χώρες, ίσως λόγω καιρού, ίσως και λόγω ιδιοσυγκρασίας των πολιτών έχει καθυστερήσει να ‘’φύγει’’ ο ιός» διευκρίνισε.

«Έχουμε διπλασιασμό κρουσμάτων μέσα σε μια εβδομάδα από 600 κάτι σε 1259 χθες. Μπορεί να φτάσουμε σε όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Είμαστε δυο βήματα μπροστά. Έχουμε ξεχάσει πόσοι μπορούν να καταλήξουν ή όχι αλλά μόνο αν το Σύστημα Υγείας θα αντέξει, πιέζονται και συστήματα με πολύ μεγάλη χωρητικότητα» υπογράμμισε ο κ. Δερμιτζάκης.

«Εδώ που είμαστε τώρα αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι είναι να κτίσουμε τη συνείδηση που είπε ο κ. Τσιόδρας… Η διαφορά των τελειών μέτρων με τα σημερινά είναι πολύ μικρή. Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δική τους προσωπική συμμετοχή».

Ο ένας δρόμος, συνέχισε, είναι να βρεθεί μοντέλο πολυπαραγοντικό, είναι πολύ δύσκολο, και με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα μέτρα όπως πχ την αφομοίωση του μέτρου της μάσκας στους πολίτες. Ο δεύτερος είναι το λοκντάουν. Εάν οι πολίτες δεν μπουν στη διαδικασία να τηρήσουν τα μέτρα με σοβαρή συμμετοχή» επισήμανε.