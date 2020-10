Αθλητικά

Λίβερπουλ: ιστορικό γκολ του Ζότα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορόσημο για την Ιστορία της ομάδας, το τέρμα που πέτυχε ο παίκτης στο 55' της αναμέτρησης για το Champions League .

Το τέρμα που σημείωσε ο Ντιόγο Ζότα στο 55ο λεπτό του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Champions League, δεν άνοιξε απλά το δρόμο προς τη νίκη για τους «reds» (2-0 το τελικό σκορ), αλλά είχε και... ιστορικό χαρακτήρα.

Κι αυτό διότι ήταν το υπ’ αριθμόν 10.000 γκολ στην ιστορία της Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγυρίστηκε δεόντως από τον Πορτογάλο επιθετικό.

Το γκολ του Ζότα, ήρθε 128 χρόνια κι ένα μήνα, μετά το πρώτο (ιστορικά) τέρμα της περσινής πρωταθλήτριας Αγγλίας, που σημείωσε τον Σεπτεμβριο του 1892 ο Τζοκ Σμιθ για τη Lancashire League!?