Οικονομία

Κορονοϊός - Ιταλία: έκτακτη στήριξη σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις

Νέα μέτρα για τους πληττόμενους απο την πανδημία δρομολόγησε η Κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε αποφάσισε να διαθέσει πάνω από πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για νέα στήριξη των πολιτών που πλήττονται από τα νέα περιοριστικά μέτρα που εγκρίθηκαν πριν δυο ημέρες, λόγω κορονοϊού.

«Υπέγραψα την απόφαση για την οικονομική αυτή στήριξη όταν επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι. Τα χρήματα θα σταλούν με τραπεζικό έμβασμα, όποιος έλαβε βοήθειες και την 'Ανοιξη θα έχει στα χέρια του την νέα αυτή βοήθεια, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

«Αν σεβαστούμε τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίναμε, έχουμε καλές πιθανότητες να αντιμετωπίσουμε τον Δεκέμβριο με μια σχετική νηφαλιότητα, χωρίς ένα στρεσαρισμένο σύστημα υγείας. Διαφορετικά, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να αποφασίσουμε νέο lockdown, κάτι που πρέπει να αποφύγουμε», πρόσθεσε ο Κόντε.

Ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, υπογράμμισε ότι με τους συνεργάτες του «καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια με στόχο να μην επιβληθούν νέοι φόροι, διότι επιθυμούν την κοινωνική ειρήνη».