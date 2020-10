Κοινωνία

“Καλλιστώ”: Συνελήφθη ο πλοίαρχος του Maersk Launceston

Σε εξέλιξη η προανάκριση που διενεργεί το Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου για τη σύγκρουση των δυο πλοίων. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Ναυτιλίας.

Τη σύλληψη του πλοιάρχου του Maersk Launceston για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια διέταξε ο εισαγγελέας μετά το πρωτοφανές ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο το ναρκοθηρευτικό «Καλλιστώ».

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες η προανάκριση που διενεργεί το Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου για τη σύγκρουση του container ship «Maersk Launceston» με το ναρκοθηρευτικό του Πολεμικού Ναυτικού «Καλλιστώ».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Λιμενικό έκανε αλκοτέστ στους υπευθύνους και των δύο πλοίων για να αποκλείσει το ενδεχόμενο η σύγκρουση να οφείλεται σε ατύχημα. Τα αλκοτέστ βγήκαν αρνητικά.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" σημείωσε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, για την οποία, όπως με νόημα ανέφερε, χρησιμοποιείται και «η βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καταγραφής.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι «είναι ευτυχές ότι δεν θρηνήσαμε θύματα» και τόνισε ότι το περιστατικό έγινε στα ανοιχτά του λιμανιού και με καλό καιρό, αναφέροντας την διεθνή πρακτική της ναυσιπλοΐας, «το μεγάλο πλοίο, πάντοτε προσέχει το μικρό».Ο Υπ. Ναυτιλίας δήλωσε την ικανοποίηση του για την αντίδραση του Λιμενικού, λέγοντας ότι μέσα σε έξι λεπτά από την πρώτη ειδοποίηση, στελέχη του είχαν προσεγγίσει το σημείο της σύγκρουσης και είχαν αναλάβει δράση.

Σε ότι αφορά την καταστροφή του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού, σημείωσε ότι αναφορικά με την αποζημίωση, εφόσον προκύψει υπαιτιότητα του εμπορικού πλοίου, μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, «θα ληφθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες και αξιώσεις προφανώς του Ελληνικού Δημοσίου».