“Η Φαμίλια” σε νέες περιπέτειες Τετάρτη και Πέμπτη (εικόνες)

Ξεχωριστά βράδια με άφθονες δόσεις γέλιου, μέσα από την καθημερινότητα των πρωταγωνιστών της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: «Να μιλάμε που και που»

Η Μαίρη και ο Γιάννης πηγαίνουν στο reunion πάρτι της τάξης του '94 και μόνο σε καλό δεν θα τους βγει αυτό. Στο πάρτι, αναδεικνύεται η κοινωνικότητα του Γιάννη και ο... ανθρωποδιώκτης που έχει η Μαίρη! Η συνεδρία στον ψυχολόγο εξερευνά και τα ψυχολογικά τραύματα του Γιώργου, τα οποία αποδίδονται στις κακές επιρροές που έχει ο μικρός, που δεν είναι άλλες από τους γονείς του! Στο μεταξύ, η Μαίρη φτιάχνει ένα γκρουπ chat, ώστε να επικοινωνούν όλοι στο σπίτι με μηνύματα. Η ιδέα της αποτυγχάνει, όταν στο chat μπαίνει μέχρι και η γιαγιά Δέσποινα! Ο Γιώργος και η Μαίρη πιστεύουν στα κατά συνθήκη ψεύδη και συναγωνίζονται μεταξύ τους, με τον χαμένο να πρέπει να παίρνει τον Γιώργο από τις δραστηριότητες όλη την εβδομάδα. Τέλος, πόσο καλό είναι ένα ηχείο στο ταβάνι και άραγε, είναι τόσο κακό να είσαι βίγκαν;

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: «Χάσμα, χασμάτων»

Ο θάνατος του 93χρονου θείου της Μαίρης, Αντώνη, κάνει τις δίδυμες Έλλη και Άννα να διαγωνίζονται ποια θα πάρει τα περισσότερα likes στα social media, ποστάροντας video-μοιρολόγια, ερμηνευμένα από τις ίδιες. Ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει καθόλου τη συμπεριφορά των κοριτσιών, ενώ η σχέση του με τον Γιωργάκη βελτιώνεται. Αντιθέτως, η Μαίρη είναι σε τέτοια απόσταση από τον μικρό της γιο, που τις Απόκριες τον ντύνει ακόμη κουνέλι, ενώ εκείνος θέλει να ντυθεί ninja! Στο μεταξύ, η Έλλη αποφασίζει να κάνει piercing στη γλώσσα κρυφά από τους γονείς της και το κρύβει, σταματώντας να μιλάει. Εκείνοι, όμως, επειδή το καταλαβαίνουν, της φορτώνουν όλες τις δουλειές του σπιτιού. Αφού δεν μιλάει, δεν μπορεί να αρνηθεί! Έτσι ο Γιάννης και η Μαίρη βρίσκουν τον χρόνο, για να ανανεώσουν τον έρωτά τους και να ξαναφλερτάρουν σαν να είναι η πρώτη τους φορά. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι αποτυγχάνουν. Τουλάχιστον, άφησε ο θείος Αντώνης μερίδιο από την κληρονομιά στην αγαπημένη μας οικογένεια;

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

