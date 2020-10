Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Πρότυπο ομοψυχίας και εθνικής αυτοπεποίθησης το έπος του '40

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού για την επέτειο του "ΟΧΙ".

«Σήμερα, σε δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας και έντασης στο Αγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το έπος του '40 είναι ένα πρότυπο ομοψυχίας, ενότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού για την εθνική επέτειο του "ΟΧΙ" και σημείωσε πως «η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα μας δυναμώνει και υπερβαίνει κάθε εμπόδιο, όταν είναι ενωμένη».

«Η επέτειος που γιορτάζουμε σήμερα είναι πηγή υπερηφάνειας για το έθνος μας. Το "ΟΧΙ" που βροντοφώναξε σύσσωμος ο ελληνικός λαός ενάντια στην ιταμή φασιστική πρόκληση είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ιστορίας μας", είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνέχισε: «Μια στιγμή πατριωτικής έξαρσης και εθνικής αυτοπεποίθησης, μια στιγμή υπέρβασης. Ένα μικρό έθνος αψήφησε την υπεροπλία των Δυνάμεων του Άξονα που είχαν ήδη σαρώσει την Ευρώπη, ύψωσε το ανάστημά του και απέκρουσε τη φασιστική εισβολή. Τάχθηκε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, υπερασπίστηκε την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τις ανθρωπιστικές αξίες ενάντια στη βαρβαρότητα του φασισμού και τη βία του ναζισμού, νίκησε τον φόβο, πολέμησε ηρωικά στις πιο αντίξοες συνθήκες και απέσπασε τον θαυμασμό όλου του κόσμου».

Ακολούθως η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στη σημερινή συγκυρία και υπογράμμισε: «Το έπος του '40 μας συγκινεί και μας εμπνέει. Σήμερα, σε δύσκολες συνθήκες, εν μέσω πανδημίας και έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα πρότυπο ομοψυχίας, ενότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η πατρίδα μας δυναμώνει και υπερβαίνει κάθε εμπόδιο, όταν είναι ενωμένη. Θυμόμαστε τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη, ενός από τους πολλούς που έζησαν "το θαύμα της Αλβανίας": "Είδα στο πρόσωπο των στρατιωτών μου τη λάμψη που είναι ικανός ο Ελληνισμός να αναδύσει όταν πιστεύει στο δίκιο του"».

Την ώρα της κατάθεσης στεφάνου μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έσκισαν τον καθαρό ουρανό πάνω από τη Θεσσαλονίκη αποδίδοντας τιμές, ενώ πέταξαν και στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου "Απάτσι".

Κατά την άφιξη της στο Ηρώο στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στη διάρκεια της τελετής τηρήθηκαν οι υγειονομικές διατάξεις με τη χρήση μάσκας και τις αποστάσεις.

Μετά την κατάθεση στεφάνου η κ. Σακελλαροπούλου μετέβη στι γραφείο του διοικητή του Γ' Σώνατος Στρατού αντιστράτηγου Δημητρίου Κούκκου.

Η τριήμερη παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη της στη Μονή Βλατάδων.