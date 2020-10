Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Ντόρα Μακρυγιάννη και Χρήστος Δάντης στον… διαστημικό σταθμό!

Ακόμη ένα ιδιαίτερο βράδυ Παρασκευής για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, με καλεσμένους σε καταστάσεις… πέρα από τα συνηθισμένα.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία θα απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και θα εκτελούν θεότρελες αποστολές, κάθε Παρασκευή στις 23:30.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 23:30, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα έρχεται με space διάθεση η Ντόρα Μακρυγιάννη, πρωταγωνίστρια της καθημερινής σειράς «ΗΛΙΟΣ»:

Πώς κατάφερε να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα»; Είχε ανταγωνισμό με την Μαριάννα Τουμασάτου;

Ποιος φιλάει καλύτερα; Ο Πατριαρχέας ή ο Αλμπάνης; Πώς φαντάζεται τον εαυτό της σε δέκα χρόνια; Τι θέμα έχει με τα πολύχρωμα μανταλάκια;

Φάνης Λαμπρόπουλος ή Νικόλας Ράπτης; Ποιον θα επέλεγε για παρτενέρ της σε επόμενο σίριαλ; Θα μπορούσε να γίνει παρουσιάστρια ειδήσεων, που ήταν και το όνειρο του πατέρα της;

Επίσης, ο αγαπημένος Χρήστος Δάντης έρχεται στο διαστημικό σταθμό και μας απογειώνει!

Ποιος επιμελείται το προσωπικό του στιλ; Τι πήγε λάθος και έκανε τέσσερις γάμους; Θα ξαναπαντρευόταν; Γιατί απέτυχε παταγωδώς η συνεργασία του με τον Νότη Σφακιανάκη; Τι έχει να πει για τα τραγούδια του Μιχάλη Ρακιντζή; Γιατί άργησε έξι ώρες να πάει στο ραντεβού του με το MTV;

Επιπλέον, οι παρουσιαστές του «Χιούστον το λύσαμε» του βάζουν μία τεράστια πρόκληση. Να συνθέσει τραγούδια με επίκαιρα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, οι καταλήψεις και η οικονομική κρίση. Θα τα καταφέρει ο Χρήστος Δάντης;

Ετοιμαστείτε για πολλές ανατροπές, μοναδικές ατάκες και ασταμάτητο γέλιο! Απολαύστε τα πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως δεν τα έχετε δει ποτέ πριν, να απαντούν σε καυστικές ερωτήσεις και να εκτελούν θεότρελες αποστολές γεμάτες χιούμορ και σάτιρα.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν; We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame