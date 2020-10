Πολιτική

Γεννηματά: Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα, δυνατά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα, δυνατά» τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής στο μήνυμά της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο αγώνας του λαού μας για την ελευθερία είναι ταυτισμένος με τα μεγάλα ΟΧΙ στην υποδούλωση, τον φασισμό, την καταπίεση, τον αυταρχισμό, επισημαίνει η Φώφη Γεννηματά σημειώνοντας ότι «η ελληνική ψυχή, που σφράγισε το αλβανικό έπος και την Αντίσταση, μας καλεί σήμερα να υψώσουμε ξανά το ανάστημά μας, απέναντι στις νέες απειλές. Με αποφασιστικότητα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Με καθημερινή μάχη για να τελειώνουμε οριστικά με τους νεοναζί».

«Με περηφάνια και αυτοπεποίθηση, οι σύγχρονοι Έλληνες μπορούμε να γράψουμε ξανά τις δικές μας, χρυσές σελίδες πατριωτισμού απέναντι σε αυτούς που δεν σέβονται το δίκαιο, την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη ζωή, να υπερασπιστούμε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό» προσθέτει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και καταλήγει:

«Τιμούμε του ήρωες του 40’ και της Εθνικής Αντίστασης. Στέλνουμε μήνυμα στήριξης στους άντρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι σε εγρήγορση αλλά και τους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη για τη ζωή.

Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τα αδύνατα, δυνατά».