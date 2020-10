Πολιτική

Κουτσούμπας: Λαϊκή ενότητα απέναντι στην ψευδεπίγραφη “εθνική ομοψυχία”

Η δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940.

«80 χρόνια μετά, τα συμπεράσματα αυτής της ηρωικής περιόδου, της πάλης του ελληνικού λαού, μπορούν να εμπνεύσουν τους σημερινούς αγώνες.

Να φωτίσουν την ανάγκη για λαϊκή ενότητα, απέναντι σε μια ψευδεπίγραφη «εθνική ομοψυχία», που επικαλούνται συνήθως οι εκμεταλλευτές του λαού» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940.