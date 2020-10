Οικονομία

Χρεοκοπία απειλεί 1 στα 4 αεροδρόμια της Ευρώπης

Ζοφερές οι εκτιμήσεις λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της στον κλάδο των αερομεταφορών.

Στη χρεοκοπία θα οδηγηθούν 1 στα 4 αεροδρόμια της Ευρώπης στην περίπτωση που δεν καταφέρει να ανακάμψει η ταξιδιωτική ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κλάδο, εφόσον η ταξιδιωτική ζήτηση δεν τονωθεί και αν δεν χορηγηθεί πρόσθετη οικονομική στήριξη πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια θα αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αερολιμένων ACI Europe προβλέπει ότι εφόσον εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και η επιβολή καραντίνας στους επιβάτες των πτήσεων, τότε 193 από τα 740 αεροδρόμια στην Ευρώπη σύντομα δεν θα μπορούν να ανταπεξέρχονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και την κάλυψη των εξόδων τους.

Οχτώ μήνες από την αρχή της πανδημίας τα αεροδρόμια «καίγονται» για την εξασφάλιση της ρευστότητας που θα τους εξασφαλίσει την επιβίωση, σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης, Ολιβιέ Γιάνκοβεκ.

Οι αερομεταφορείς και τα αεροδρόμια που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, έχουν επανειλημμένως ζητήσει την εφαρμογή συστηματικών, καθολικών ελέγχων στα αεροδρόμια παγκοσμίως. Στα τεστ ο κλάδος βλέπει την μόνη ελπίδα ανάκαμψης της ταξιδιωτικής ζήτησης που παραμένει σε αδύναμα επίπεδα, καθώς αρκετοί αποθαρρύνονται από το ενδεχόμενο επιβολής καραντίνας σε περίπτωση που ταξιδέψουν. Ένα σύστημα όμως που θα απαιτεί την επίδειξη αρνητικού τεστ από όλους τους επιβάτες ώστε να επιτραπεί η αναχώρησή τους, θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τα διατλαντικά ταξίδια, που αποφέρουν σημαντικά κέρδη.

Ο αριθμός των επιβατών στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 73% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι η περιοχή έχει χάσει 1,29 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες από τον Ιανουάριο.

Να σημειωθεί ότι στα όριά τους φτάνουν επίσης οι αερομεταφορείς με τον χειμώνα να δοκιμάζει τις αντοχές τους. Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους αερομεταφορείς σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς δεν φαίνεται να πιάνουν τις προβλέψεις που ήθελαν αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης και επαναφορά σε κανονικά επίπεδα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Αντί αυτού όμως, οι αεροπορικές προχωρούν σε περικοπές εξόδων αναζητώντας τρόπο να στηρίξουν την οικονομική τους κατάσταση.

Πηγή: Ναυτεμπορική