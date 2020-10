Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Κόκκινος” συναγερμός μετά τα ρεκόρ σε κρούσματα και διασωληνωμένους

Ανησυχία για την διασπορά του ιού στην χώρα, ενώ μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θανάτων. "Καμπανάκι" από τους ειδικούς.

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από επιπλοκές από τον νέο κορονοϊό στη χώρα μας, ενώ χθες για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 1000.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες έχουν καταλήξει πέντε συμπολίτες μας, οι οποίοι έχασαν τη μάχη με τον ιό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως ανάμεσα στα θύματα, βρίσκονται ένας 58χρονος και ένας 59χρονος.

Ειδικότερα κατέληξαν ένας 69χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας από τις 14 Οκτωβρίου, ένας 58χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν από τις 28 Σεπτεμβρίου στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ένας 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, μία 75χρονη, η οποία νοσηλευόταν επίσης στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ και μία 95χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε απλή κλίνη του ΑΧΕΠΑ. Όλοι τους έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ 1.259 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα .

Από αυτά τα 112 συνδέονται με γνωστές συρροές και 62 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 32752, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες.

102 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 33 (32.4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 96.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 277 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τσιόδρας: Αδύνατον να ελεγχθεί η διασπορά – Μοναδική επιλογή η μάσκα

Όπως τόνισε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας "η διασπορά του κορονοϊού είναι αδύνατον να ελεγχθεί". "Θέλω με ήρεμη συνείδηση να πω ότι δεν χάνουμε την ελπίδα μας, εξακολουθούμε να παλεύουμε ως πολίτες με τα μέτρα που διευκολύνουν τη ζωή μας, που επιτρέπουν την κοινωνική ζωή χωρίς το απαγορευτικό, που έχει τεράστιες κοινωνικές συνέπειες" υπογράμμισε και ξεκαθάρισε πως, "θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, με τις συνέπειες που έχει αυτό".

Κατέστησε σαφές ότι πιέζεται το σύστημα Υγείας , κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους προσεχείς μήνες έως τον Ιανουάριο. Ταυτοχρόνως,ξεκαθάρισε ότι η μάσκα είναι η μοναδική επιλογή.

Σ το “κόκκινο” Ιωάννινα και Σέρρες

Την υιοθέτηση νέων μέτρων αναφορικά με την ανοδική πορεία της πανδημίας στη χώρα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Συγκεκριμένα, μετά από σύσκεψη των λοιμωξιολόγων αποφασίστηκε οι δύο περιφέρειες να περάσουν στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού.

Τα Ιωάννινα από την Πέμπτη, και συγκεκριμένα από τις 06:00 το πρωί, περνoύν στο «κόκκινο» επίπεδο 4 αυξημένου συναγερμού. Το ίδιο ισχύει και για τις Σέρρες που επίσης βρίσκονταν στο επίπεδο 3 και μπαίνουν στο επίπεδο 4. Ακόμη, επίπεδο συναγερμού ανεβαίνουν Νάξος και Ροδόπη που μπαίνουν στο «πορτοκαλί» επίπεδο. Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε πως Λάρισα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

"Καμπανάκι" από τους ειδικούς

«Φοβάμαι ότι μπορεί να ζήσουμε στην Ελλάδα σκηνές Ιταλίας με 5.000 και 6.000 κρούσματα την ημέρα» προειδοποίησε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Μανώλης Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Γενεύης. «Βεβαίως φοβάμαι ότι μπορούμε να δούμε 5.000 με 6.000 κρούσματα την ημέρα, άσχετα με τα τεστ, και η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου» ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων από τους πολίτες.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε και η Αθηνά Λινού, καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και θεωρεί πως είναι απαραίτητη η συνταγογράφηση των τεστ.