28η Οκτωβρίου: Ο Μητσοτάκης στο υποβρύχιο “Κατσώνης” (εικόνες)

Με αναφορές στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Τι είπε για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Νέα έκκληση στους πολίτες για τον κορονοϊό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωση του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, έκανε αναφορές στην πρόσφατη καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής, το υψηλό φρόνημα και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και δη των υποβρυχίων το τελευταίο διάστημα των τουρκικών προκλήσεων με το “Oruc Reis”, αλλά και τον κορονοϊό, απευθύνοντας νέα έκκληση στους πολίτες για τήρηση των μέτρων, κάνοντας επίκληση στο φιλότιμο ενός εκάστου.

Όλη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σήμερα συμπληρώνονται 80 χρόνια από το Έπος του ‘40. Τότε οι Έλληνες ενωμένοι πολέμησαν τον φασισμό με τα όπλα. Ογδόντα χρόνια μετά, τον νίκησαν με κύρια δύναμη το κράτος δικαίου και την ισχύ της δημοκρατίας μας, στέλνοντας τους νοσταλγούς του φασισμού και του ναζισμού στη φυλακή. Σήμερα, η χώρα μας αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετώπιζε πριν από 80 χρόνια. Απαιτείται, όμως, να επιστρατεύσουμε τις ίδιες αρετές που έκαναν την Ελλάδα μεγάλη και τότε: Την εθνική ενότητα, το υψηλό φρόνημα, την αίσθηση αλληλεγγύης όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επέτρεψαν στην Ελλάδα να γράψει το δικό της Έπος πριν από 80 χρόνια, χρειάζεται να τα επιστρατεύσουμε και τώρα, για να αντιμετωπίσουμε τις διπλές προκλήσεις της αμφισβήτησης της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και τη μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Είχα τη μεγάλη χαρά σήμερα να βρεθώ εδώ στη Σούδα και να συνομιλήσω με το πλήρωμα του υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ». Εκ μέρους όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων τους μετέφερα την ευγνωμοσύνη μας, τις θερμές μας ευχαριστίες για τον μεγάλο βαθμό επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, τον οποίον απέδειξαν έμπρακτα τους τελευταίους δύο μήνες. Τα υπερσύγχρονα υποβρύχιά μας είναι οι αόρατες και αθόρυβες ασπίδες που υπερασπίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και σας διαβεβαιώνω ότι το κάνουν με απόλυτο επαγγελματισμό.

Θέλω αυτές τις στιγμές και καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να θυμηθούμε λίγο τα λόγια του Γιώργου Θεοτοκά, ο οποίος πριν από 80 χρόνια, γράφοντας για την 28η Οκτωβρίου, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ενεργοποίηση του Ελληνικού φιλότιμου και από αυτό το πρωτοφανές αίσθημα εθνικής ενότητας. Καθώς αντιμετωπίζουμε άλλες προκλήσεις ας θυμηθούμε ξανά αυτά τα λόγια. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι με αίσθημα ενότητας, υψηλής ατομικής αλλά και κοινωνικής ευθύνης και συλλογικότητας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση και να βγούμε και πάλι νικητές.

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους».

Επίσκεψη στο Υποβρύχιο "Κατσώνης"

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στο υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ».

Κατά την άφιξή του στον Ναύσταθμο Κρήτης, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας και στη συνέχεια επιθεώρησε άγημα αποδόσεως τιμών, ενώ αμέσως μετά εισήλθε στο εσωτερικό του υποβρυχίου προκειμένου να συνομιλήσει με το πλήρωμα και στο πρόσωπό τους να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει στην πατρίδα.

«Ήθελα αυτή τη σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό να βρεθώ μαζί σας, να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες μου για ό,τι έχετε κάνει. Ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας αγνοούσαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών υποβρυχίων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «έπρεπε να έρθει αυτή η πρόσφατη κρίση με την Τουρκία για να μάθουμε περισσότερα, όχι μόνο για τις πραγματικές δυνατότητες αυτών των υπερσύγχρονων υποβρυχίων, αλλά και για τον δικό σας ηρωισμό, την αυτοθυσία σας, το γεγονός ότι είστε μέρες- εβδομάδες κάτω από τη θάλασσα, απομονωμένοι, μόνοι, σιωπηλοί, όπως πρέπει να είστε, αθόρυβοι, αόρατοι, αλλά και πάρα πολύ ισχυροί, ταυτόχρονα. Οπότε θεώρησα πρέπον, σήμερα, να βρεθώ μαζί σας, να συνομιλήσω και με το πλήρωμα, να μάθω περισσότερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υποβρυχίου. Να καταλάβουμε όλοι μας, λίγο, τί σημαίνει να είναι κανείς τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες, κάτω από την θάλασσα υπηρετώντας την πατρίδα και προασπιζόμενοι πάντα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Η φωνή μου, η καρδιά μου και ο πολλαπλασιαστής της ισχύος μας είναι το προσωπικό του υποβρυχίου»

O Kυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη του υποβρυχίου, Πλωτάρχη Φ.Μαϊράγκα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αλλά και για τη λειτουργία του. Όμως, όπως είπε ο Κυβερνήτης: «η φωνή μου, η καρδιά μου και ο πολλαπλασιαστής της ισχύος μας είναι το προσωπικό του υποβρυχίου», για να προσθέσει πως όταν ξεκινά μια αποστολή οι σκέψεις μπορεί να είναι πίσω στην οικογένεια αλλά το μυαλό και η καρδιά είναι αφοσιωμένα στο καθήκον.

Το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο με δυνατότητα παραμονής στην περιοχή της αποστολής πέραν των 50 ημερών και εκτελέσεως πληθώρας επιχειρήσεων. Ο κ. Μαϊράγκας προσέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ως αναμνηστικά της επίσκεψης, το μπουφάν και το καπέλο του υποβρυχίου καθώς και τον θυρεό του, ο οποίος, με τον σταυρό, το δελφίνι και τον πυρσό συμβολίζει τη διαχρονικότητα της δράσης των Χριστιανών ελλήνων ναυτικών και ιδιαίτερα της δράσης των ελληνικών υποβρυχίων στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

O κ. Μητσοτάκης συζήτησε με το προσωπικό του υποβρυχίου που αποτελείται από 36 άτομα στο σύνολό τους, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και Επαγγελματίες Οπλίτες.«Ήθελα και πιστεύω ότι διερμηνεύω τα αισθήματα ολόκληρου του Ελληνικού λαού, αυτή τη σημαντική μέρα που γιορτάζουμε το Έπος της Αλβανίας να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σας πω πόσο υπερήφανοι είμαστε για τη δουλειά που κάνετε, να συγχαρώ ακόμα μία φορά τον Υπουργό, τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι διαφυλάσσουν στο ακέραιο την εθνική κυριαρχία, μας δίνουν τη δυνατότητα μέσα από την ισχυρή αποτρεπτική τους δυνατότητα να διαβούμε τον δύσκολο δρόμο της διπλωματίας. Θέλω και πάλι να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα για τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υποβρυχίων μας», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης, Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Σαρρηγιάννης ΠΝ.





