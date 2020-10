Κοινωνία

Φυλακές Τρικάλων: Ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια και... αποστακτήρας αλκοόλ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκια" έβγαλε η έφοδος των σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικών φρουρών με την συδρομή αστυνομικού σκύλου.

Έκτακτη έρευνα ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και εξωτερικούς φρουρούς, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Τρικάλων, σε 40 κελιά και κοινόχρηστους – βοηθητικούς χώρους του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της έρευνας συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32 γραμμάρια ηρωίνης,

34 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουβλιά και λάμες,

3 μεταλλικές και 2 ξύλινες ράβδοι,

3 μεταλλικοί γάντζοι και 4 αυτοσχέδιοι τροχοί ακονίσματος,

κινητό τηλέφωνο, κάρτα sim και πλακέτα κινητού τηλεφώνου,

2 λίτρα αυτοσχέδιου αλκοόλ,

10 λίτρα αυτοσχέδιου μείγματος για την παρασκευή αλκοόλ,

αυτοσχέδιος αποστακτήρας,

3 αυτοσχέδιοι κλέφτες ρεύματος,

καλώδια και βίδες,

ηλεκτρικά μάτια και μόνιτορ.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, καθώς και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων, η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.