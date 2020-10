Κόσμος

Κορονοϊός - Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για rapid test

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η κατάσταση σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ ανησυχητική και χρειάζεται «καλύτερος συντονισμός».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Επιτροπή δεσμεύει 100 εκατ. ευρώ για την αγορά γρήγορων τεστ για τον κορονοιό, από το Μέσο Στήριξης Έκακτης Ανάγκης.

Την παραμονή της τηλεδιάσκεψης των ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, η Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η κατάσταση σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ ανησυχητική και χρειάζεται «καλύτερος συντονισμός». Όπως είπε, μόνο την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν 1,1 εκατ. κρούσματα κορονοϊού στην Ευρώπη, ενώ οι αριθμοί αυξάνονται καθέτως και η ΕΕ έχει φτάσει στο 1/3 του υψηλότερου βαθμού απασχόλησης κλινών στις ΜΕΘ, σε σχέση με την Άνοιξη.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν τους κανόνες για τα ταξίδια εντός της ΕΕ, υιοθετώντας κυρίως μια «κοινή φόρμα παρακολούθησης επιβατών στην ΕΕ». Ζήτησε, επίσης, από τα κράτη-μέλη να εντείνουν την ανταλλαγή δεδομένων για τον κορονοϊό, μέσω της πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). "Αυτό θα μας βοηθήσει, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε πού υπάρχει χωρητικότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας" ή εάν οι μεταφορές ασθενών διασυνοριακά "μπορούν να κανονιστούν όταν είναι απαραίτητο", υποστήριξε.

Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εφαρμογές παρακολούθησης (tracing apps), η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε αυξημένη διαλειτουργικότητα, καλώντας όλα τα κράτη να συνδέσουν τις εφαρμογές με την ευρωπαϊκή πύλη που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν «φορτωθεί» από το διαδίκτυο 52 εκατομμύρια φορές και κάλεσε όλους τους πολίτες να τις χρησιμοποιήσουν.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε για μια «ευρωπαϊκή στρατηγική» που μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες σε όλες τις χώρες. Είπε ότι η Κομισιόν θα διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για την αγορά γρήγορων τεστ, συμπεριλαμβανομένων των αντιγωνικών, τα οποία θα διανεμηθούν στα κράτη-μέλη. Παραδέχτηκε ότι τα γρήγορα τεστ δεν είναι το ίδιο αξιόπιστα με τα PCR tests, ωστόσο υπογράμμισε ότι έχουν το πλεονέκτημα της ταχύτητας και της δυνατότητας μαζικών δοκιμών στον πληθυσμό. «Θα αξιολογήσουμε την ποιότητα των διαφόρων ειδών γρήγορων τεστ και θα συμβουλεύσουμε τα κράτη-μέλη», ανέφερε.

Για το μελλοντικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Επιτροπή συντονίζει τις εθνικές στρατηγικές για την προμήθεια εμβολίων. Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια COVID-19, η Επιτροπή διαπραγματεύεται συμφωνίες με φαρμακευτικές-παραγωγούς εμβολίων για τη διάθεσή τους στους Ευρωπαίους και στον κόσμο μόλις αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Η ΕΕ έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει δόσεις πιθανών εμβολίων που αναπτύσσονται από την AstraZeneca, την Sanofi και την Johnson & Johnson.

Καταλήγοντας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε τους πολίτες της ΕΕ ότι τα Χριστούγεννα που έρχονται θα είναι διαφορετικά και πως πολλά θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν σήμερα οι κυβερνήσεις.