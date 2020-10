Κοινωνία

Ρόδος: Τραγωδία με παιδιά που έκαναν θαλάσσια σπορ

Παρασύρθηκαν από τους δυνατούς ανέμους και έπεσαν στα βράχια με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους κι ένα τραυματίστηκε σοβαρά, στη Ρόδο ενώ έκαναν θαλάσσια σπορ με αλεξίπτωτο, στην περιοχή Πεύκοι στη Λίνδο, όταν κόπηκε το σχοινί από το αλεξίπτωτο που τους τραβούσε.

Νεκροί είναι ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, ηλικίας 13 και 15 ετών αντίστοιχα, ενώ ακόμα ένα 15χρο νο τους αγόρι έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου υποβάλλεται σε επέμβαση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για υπήκοους Αγγλίας και ότι τα δύο αγόρια ήταν αδέλφια και το κορίτσι ξαδέλφη τους.

Οι δύο από τους τρεις παρασύρθηκαν από τα κύματα, έπεσαν σε βραχονησίδα μεταξύ Πευκών και Λίνδου. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Στο σημείο έσπευσε επιτόπου σκάφος του λιμενικού και 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: rodiaki.gr