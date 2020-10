Κοινωνία

“Τρύπες του Καραμανλή”: Παράταση στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του δομικού συστήματος της σήραγγας «Λουμπάρδα».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του δομικού συστήματος της σήραγγας «Λουμπάρδα», παρατείνονται μέχρι και την 16-11-2020.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν είναι:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας του ρεύματος προς Σούνιο της Λ. Αθηνών-Σουνίου (Ε.Ο. 91), σε μήκος (285) μέτρων συνολικά, εκατέρωθεν της σήραγγας «Λουμπάρδα» .

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών-Σουνίου (Ε.Ο. 91), θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής (εναλλάξ) από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σε μήκος (285) μέτρων συνολικά, εκατέρωθεν της σήραγγας «Λουμπάρδα».

Η ρύθμιση της εκ περιτροπής (εναλλάξ) κυκλοφορίας των οχημάτων, θα πραγματοποιείται με σηματοδότες.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε 50 χλμ/ώρα σε μήκος (400) μέτρων πριν και μετά την έναρξη του εργοταξίου και σε 40 χλμ/ώρα σε μήκος (200) μέτρων πριν και μετά την έναρξη του εργοταξίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.