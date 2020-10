Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Νέα μέτρα με διάγγελμα Μακρόν

Η Γαλλία προετοιμάζεται για lockdown. Ποιοι θα εξαιρούνται. Διάγγελμα Μακρόν το βράδυ.

Η Γαλλία προετοιμάζεται για να διατάξει τους πολίτες της να παραμείνουν στα σπίτια τους, εκτός των πλέον απαραίτητων ταξιδιών, των μετακινήσεων εργασίας, αλλά και των αθλητικών δραστηριοτήτων, σε μία νέα προσπάθεια για τον έλεγχο της εξάπλωσης των κρουσμάτων της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν δύο πηγές της βιομηχανίας, που έχουν λάβει γνώση για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να προχωρήσει σε τηλεοπτικό διάγγελμα για τα νέα μέτρα κατά της COVID-19 στις 20:00 (τοπική ώρα) σήμερα.

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα νέα μέτρα, πέραν του λόγου που έκανε για νέα βήματα.