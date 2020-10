Κόσμος

Πολωνία: Απεργία για το δικαίωμα στην άμβλωση (εικόνες)

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις στην απόφαση που κρατά για έξι μέρες τον κόσμο στους δρόμους.

Άνθρωποι από όλη την Πολωνία συμμετείχαν στη σημερινή απεργία, κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να απαγορεύσει την άμβλωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων ο κίνδυνος θανάτου της γυναίκας, η αιμομιξία και ο βιασμός.

Η απεργία έρχεται στην έκτη μέρα που οι Πολωνοί διαδηλώνουν, ολοένα και περισσότερο, κατά της απόφασης και της συντηρητικής κυβέρνησής τους.

Η δικαστική απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις από τη μία έως την άλλη άκρη της χώρας της κεντρικής Ευρώπης, με τους 38 εκατομμύρια κατοίκους, μεγάλη μερίδα των οποίων διαμαρτύρεται για το βαθύ καθολισμό από τον οποίο επηρεάζεται η κυβέρνησή τους.

Η απόφαση που απαγορεύει την άμβλωση ακόμα και στην περίπτωση που είναι βέβαιο ότι το βρέφος θα γεννηθεί νεκρό, υποδεικνύεται από τα ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τον επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης, που είναι κι ένας από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς στη χώρα.

Για το λόγο αυτόν, τις προηγούμενες μέρες, οι διαδηλωτές μπήκαν και μέσα σε εκκλησίες, διακόπτοντας λειτουργίες, εκτοξεύοντας λεκτικές επιθέσεις στους ιερείς και βάφοντας τους ναούς με σπρέι.

Ο Καζίνσκι (Kaczynski) κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «καταστρέφουν την Πολωνία» και αργά το απόγευμα της Τρίτης κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματός του να υπερασπιστούν τις εκκλησίες «με κάθε κόστος».

Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας, πολλά πανεπιστήμια ακύρωσαν σήμερα τα μαθήματά τους, ενώ οι δήμαρχοι της Βαρσοβίας και της Κρακοβίας κάλεσαν τον κόσμο να μην πάει στη δουλειά του.