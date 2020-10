Κόσμος

Κορονοϊός: Βγήκε από την ΜΕΘ η Σοφί Βιλμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου βγήκε από την εντατική, παραμένει στο νοσοκομείο.

Βγήκε από την εντατική η Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Σοφί Βιλμές, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κορονοϊό.

«Η κατάστασή μου, μου επιτρέπει να βγω από την εντατική, αλλά θα παραμείνω στο νοσοκομείο για λίγο. Τα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξής σας με άγγιξαν πολύ και μου έδωσαν δύναμη» έγραψε στο twitter της η πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου.

Η Σοφί Βιλμές συμπλήρωσε: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το νοσηλευτικό προσωπικό που επιδεικνύει τεράστια αφοσίωση και επαγγελματισμό σε καθημερινή βάση. Ας τους βοηθήσουμε να μας φροντίσουν. Και φροντίστε τον εαυτό σας. Μείνε σπίτι».