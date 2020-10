Πολιτική

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και έκτακτη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον κορονοϊό.

Στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο. Αργότερα και συγκεκριμένα στις 19:30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον κορονοϊό.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τους Υπουργούς, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη, Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση των βασικών αξόνων του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας»

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Στέλιο Πέτσα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια του νομοσχεδίου «Κύρωση του από 21.1.2020 Μνημονίου Συνεργασίας για τη δωρεά μεταξύ της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς του Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και του Ελληνικού Δημοσίου για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες»

Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη της πορείας προετοιμασίας και βασικών παραμέτρων του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την επιλογή μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προτεινόμενου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής.