Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Αύξηση - σοκ στα ημερήσια κρούσματα

Νέα αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού. Οι θετικοί στον ιό ξεπερνούν τους θεραπευμένους.

Νέα αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε την Τετάρτη στην Ιταλία. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, τα νέα περιστατικά είναι 24.991 και 205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά, έγιναν 198.952 διαγνωστικά τεστ. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από την αρχή της επιδημίας.

Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 221 άνθρωποι και καταγράφηκαν 21.994 κρούσματα. Σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο, οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκαν κατά 125. Συνολικά, στις ΜΕΘ των ιταλικών νοσοκομείων βρίσκονται 1.536 ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ιταλίας, τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και σήμερα στη Λομβαρδία, με 7.558, ενώ ακολουθούν το Πεδεμόντιο με 2.800, η Καμπανία με 2.427 και το Βένετο με 2.123. Τη στιγμή αυτή, στην Ιταλία υπάρχουν 276.457 θετικοί στον ιό, ενώ οι θεραπευμένοι είναι 275.404.