Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Με ανατροπή στους “16” του Open της Βιέννης

Με το "δεξί" ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο Open της Βιέννης.

Πολύ δύσκολη πρόκριση απέναντι στον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ με 6-7(3), 6-3, 6-4 στην πρεμιέρα στο Erste Bank της Βιέννης πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας πρωταθλητής όπως και στο Ντουμπάι χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να κάμψει την αντίσταση του Γερμανού.

Ο Τσιτσιπάς έχασε οριακά το πρώτο game αλλά στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα πανηγύρισε την πρόκριση.

Ο Ελληνας πρωταθλητής στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ που στο Ρολάν Γκαρός τον νίκησε με 3-0, ενώ αν επικρατήσει θα αντιμετωπίσει το νικητή του Έβανς-Ροντιόνοφ.