Αλβανία: Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου οι τιμές στον Κατσίφα (εικόνες)

Ο υφυπουργός Εξωτερικών παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ελληνική πρεσβεία, ενώ επισκέφτηκε και τον τάφο του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Με τη δέουσα τιμή εορτάστηκε η 80η επέτειος του ΟΧΙ στην Αλβανία, σε εκδηλώσεις που οργάνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα από κοινού με την αλβανική κυβέρνηση.

Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στα δύο στρατιωτικά νεκροταφεία των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του '40, σε αυτό της Κλεισούρας και στο ελληνικό μειονοτικό χωριό Βουλιαράτες.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Βλάσης και την αλβανική η αναπληρωτής επιτελάρχης του αλβανικού στρατού, ταξίαρχος Μανουσάκε Σέχου και ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου Οδυσέα Κότε.

Λόγω κορονοϊού απουσιάσαν φέτος οι εκατοντάδες συγγενείς και φίλοι των πεσόντων, τους οποίους αναπλήρωσαν στην απότιση τιμών τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Χαιρετίζοντας τους παρευρεθέντες στα δύο νεκροταφεία ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Βλάσης εξήρε τον ηρωισμό των Ελλήνων στο Έπος του '40 και αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν υποκύπτει και δεν υποχωρεί.

Απευθυνόμενος στα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας, είπε ότι πρέπει να νιώθετε περήφανοι που ζείτε στα εδάφη αυτά, επισημαίνοντας ότι δεν είστε μόνοι.

Ο κ. Βλάσης ευχαρίστησε την αλβανική κυβέρνηση για τη συνεργασία σε εφαρμογή της συμφωνίας του 2009 για την αναζήτηση, εκταφή, προσδιορισμό της ταυτότητας και ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών.

«Χρόνια πολλά σε όλους από τη θρυλική στενωπό της Κλεισούρας, όπου οι πρόγονοί μας πολέμησαν μέχρις εσχάτων κρατώντας τη σημαία μας ψηλά! Σαν σήμερα οι Έλληνες είπαν το Μεγάλο "ΟΧΙ" και δίδαξαν σ' ολόκληρη την υφήλιο τι πάει να πει ανδρεία κι αυταπάρνηση. Σήμερα τιμούμε την μνήμη όλων εκείνων που πολέμησαν ως ήρωες για να μπορούμε εμείς να ζούμε ελεύθεροι και οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανές τις αξίες που μας κληροδότησαν. Οι Έλληνες δεν υποκύπτουμε και δεν υποχωρούμε! Οι Έλληνες στεκόμαστε δυνατοί μπροστά στις προκλήσεις των καιρών! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου μετέφερε τη δέσμευση της κυβέρνησής του για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας σε εφαρμογή της ανωτέρω συμφωνίας.

Έχουν εντοπιστεί 130 σημεία στην αλβανική επικράτεια όπου υπάρχουν τάφοι των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του '40. Σε δέκα σημεία στην περιφέρεια Αργυροκάστρου η ανίχνευση πραγματοποιείται με σύγχρονα μηχανήματα. Μέχρι τώρα έχουν ενταφιαστεί στα δύο νεκροταφεία τα οστά άνω των 1.300 πεσόντων.

Προς τιμήν των Ελλήνων ηρώων στα στρατιωτικά νεκροταφεία κατατέθηκαν στεφάνια από τους επισήμους των δύο χωρών και τις τοπικές αρχές της εθνικής ελληνικής μειονότητας.

Λουλούδια άφησε ο υφυπουργός Εξωτερικών και στο μνήμα του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ενώ συνομίλησε και με τους γονείς του.

Με τη συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, είχα σήμερα την ευκαιρία να συλλυπηθώ τους γονείς του και να αφήσω ένα λουλούδι στο μνήμα του στους Βουλιαράτες. pic.twitter.com/a0wviHoNPj — Kostas Vlasis (@KostasVlasis) October 28, 2020