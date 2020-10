Κόσμος

Κυρώσεις κατά της Άγκυρας ζητεί η Γαλλία, εξηγήσεις ζητεί η Τουρκία

Συνεχίζεται η διπλωματική διαμάχη που ξεκίνησε μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά παίρνει ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Η Τουρκία κάλεσε την Τετάρτη για εξηγήσεις τον Γάλλο επιτετραμμένο σχετικά με το σκίτσο που δημοσίευσε η εβδομαδιαία σατιρική εφημερίδα Charlie Hebdo, έγινε γνωστό από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το σκίτσο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απεικονίζει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάθεται φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι και εσώρουχο, κρατώντας ένα ποτό κι έχοντας δίπλα του μια γυναίκα που φοράει ισλαμική χιτζάμπ. Τούρκοι αξιωματούχοι περιέγραψαν το σκίτσο ως μια «αηδιαστική προσπάθεια».

Την ίδια ώρα, ο Κλεμάν Μπον, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γαλλίας δήλωνε ότι, η Γαλλία θα συνηγορήσει υπέρ της επιβολής «κυρώσεων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε βάρος της Τουρκίας. «Θα πιέσουμε υπέρ (της επιβολής) ευρωπαϊκών μέτρων σθεναρής αντίδρασης, μεταξύ άλλων το πιθανό εργαλείο των κυρώσεων», είπε ο Μπον, ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας. «Το τελευταίο επεισόδιο, που ξεπερνά κάθε ημέρα τα όρια του απαράδεκτου, με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος προσέβαλε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι χαρακτηριστικό μιας συνολικής στρατηγικής της Τουρκίας να πολλαπλασιάζει τις προκλήσεις προς πάσα κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε τη Δευτέρα τους συμπολίτες του να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα, λίγες ημέρες αφότου το Παρίσι ανακάλεσε τον πρέσβη του στην Άγκυρα, αφού ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου ομολόγου του.

«Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να ασκεί μέγιστη πίεση στους γείτονές της και ειδικά στην ΕΕ. Υπήρξαμε για παρά πολύ καιρό αφελείς», επισήμανε ο Μπον.