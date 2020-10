Πολιτική

Χαιρετισμός Μητσοτάκη στα “Oxi Courage n' Service Awards” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στην τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων από το ίδρυμα «The Washington Oxi Day Foundation».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σήμερα χαιρετισμό στην τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων «Oxi Courage & Service Awards», που έγινε στην Ουάσιγκτον από το ίδρυμα «The Washington Oxi Day Foundation» με αφορμή την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών Nancy Pelosi και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού

Είναι πάντα σημαντική η στιγμή που τιμάμε αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους για να υπηρετήσουν την πατρίδα. Η αποψινή είναι μία τέτοια στιγμή. Και μάλιστα με φόντο μία εξαιρετικά σημαντική ιστορική περίσταση, την 80η επέτειο της αντίστασης της Ελλάδας ενάντια στον φασισμό.

Πριν από 80 χρόνια, η Ελλάδα είπε το περίφημο «ΟΧΙ» στις δυνάμεις του Άξονα. Αυτό το μοναδικό, ισχυρότατο σύνθημα συσπείρωσης ένωσε τους Έλληνες και τόνωσε την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την πιο ιερή αξία, την ελευθερία. Σήμερα ανακαλούμε στη μνήμη την ιστορική εκείνη ημέρα, την 28η Οκτωβρίου του 1940. Αποτίουμε φόρο τιμής σε εκείνους που μετουσίωσαν το «Όχι» σε πράξεις στο πεδίο της μάχης και έδωσαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους.

Αυτή η επέτειος είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια παύση και να αναλογιστούμε, συλλογικά, αυτή την ηρωική, καθοριστική στιγμή. Τη στιγμή που -χωρίς δεύτερη σκέψη- το Έθνος επέλεξε την ελευθερία και απέρριψε τον απολυταρχισμό. Η Ελλάδα, μαζί με τους Συμμάχους της, επέλεξε να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, την αυτοδιάθεση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό αυτή η μέρα αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για την ιστορία μας, αλλά και την ιστορική κληρονομιά που μοιραζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία ιδιαίτερα ασταθή περιοχή, και εκ νέου καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού του πυρήνα των κοινών αξιών μας. Ως έθνος, έχουμε δεσμευτεί να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το πλαίσιο, σεβόμενοι την παρακαταθήκη πουμας άφησε το «Όχι». Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να υπογραμμίσω πως οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ έχουν ανανεωθεί και ισχυροποιηθεί. Τις τρέφουν οι κοινοί μας αγώνες και έχουν στόχο ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Θα ήθελα να συγχαρώ το Ίδρυμα Washington Oxi Day για την φετινή απονομή. Πρόκειται για την 10η ετήσια διοργάνωση των βραβείων «Oxi Courage & Service Awards». Η παρακαταθήκη που άφησε ο John Lewis -η τεράστια αυτή παρακαταθήκη- δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Είναι παγκόσμια. Όσο για τους γιατρούς που θυσίασαν τη ζωή τους για να σώσουν τις ζωές των ασθενών τους κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου αγώνα ενάντια στην πανδημία -αυτή τη φοβερή πανδημία- το θάρρος και η αίσθηση καθήκοντός τους είναι παράδειγμα για όλους μας.

Ευτυχισμένη επέτειο του «Όχι»!