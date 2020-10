Κόσμος

Κορονοϊός: Εθνικό lockdown στη Γαλλία ανακοίνωσε ο Μακρόν

Η ανακοίνωση του Προέδρου της Γαλλίας μετά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων.

Η Γαλλία θα μπει εκ νέου σε εθνικό lockdown, από αυτήν την εβδομάδα, και τουλάχιστον μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιδημία COVID-19 που κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος προς το έθνος.

Το νέα μέτρα παραπέμπουν στο lockdown των 8 εβδομάδων που επιβλήθηκε στη Γαλλία την περασμένη άνοιξη, όταν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό κορυφώθηκαν.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το προηγούμενο lockdown, τα περισσότερα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, είπε ο Μακρόν. Όμως, τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείσουν.

Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως χρειάζονται νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η επιδημία Covid-19.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νόσος κυκλοφορεί ταχύτερα απ’ ότι είχε προβλεφθεί και όλες οι περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται πλέον σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σε σχέση μετον νέο κορονοϊό.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ότι «έχουμε βυθιστεί από τη ραγδαία επιτάχυνση της Covid-19» και «δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε» σε σχέση με τον νέο κορονοϊό.

Εξάλλου, όπως τόνισε, το δεύτερο κύμα πιθανόν θα είναι χειρότερο από το πρώτο.

Υπογράμμισε, δε, ότι η διαλογή ασθενών στα νοσοκομεία θα ήταν κάτι το απαράδεκτο.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την οικονομία», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επιπλέον, προειδοποίησε πως εάν τίποτα δεν γίνει, ακολουθώντας την ιδέα της ανοσίας της αγέλης, θα καταγραφούν «τουλάχιστον 400.000 επιπλέον θάνατοι» σε λίγους μήνες στη Γαλλία.

"Ποτέ η Γαλλία δεν θα υιοθετήσει αυτήν τη στρατηγική" που θα σήμαινε τη "διαλογή μεταξύ των ασθενών", με τους ηλικιωμένους να είναι τα βασικά θύματα αυτής της πανδημίας.