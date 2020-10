Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα θα έχει ο Παναγιώτης Αρκουμανέας. Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Παναγιώτη Αρκουμανέα, θα έχει σήμερα ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στις 13:30.

Μετά τη συνάντηση, Τζιτζικώστας και Αρκουμανέας θα επισκεφτούν το ιατρείο του ΕΟΔΥ, στην είσοδο της Βίλας Αλλατίνι, εντός του αύλειου χώρου της Περιφέρειας, όπου πραγματοποιούνται τεστ για τον κορονοϊό.

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξει επίπεδο η Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Όπως είπε στην πόλη βρίσκονται πάνω από 15 μονάδες του ΕΟΔΥ που διενεργούν τεστ στους πολίτες.

Σημείωσε ακόμα πως «μας ανησυχεί η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη» ωστόσο πρόσθεσε ότι «η κατάσταση είναι δύσκολη σε όλη την χώρα και σε όλη την Ευρώπη».

Ζέρβας: Αναμενόμενο να μπούμε στο "κόκκινο"- Χρειαζόμαστε "σχέδιο Μάρσαλ"

«Λίγο πολύ αναμενόμενο» χαρακτήρισε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας να μπει η πόλη από σήμερα σε lockdown. Όπως είπε «τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εισαγωγές στη ΜΕΘ και υπάρχει μεγάλο φορτίο στα νοσοκομεία». Σύμφωνα με τον ίδιο «ένα στα δύο κρούσματα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτω των 29 ετών, 10 χρόνια δηλαδή κάτω από τον μέσο όρο της Ελλάδας».



Μιλώντας για τις συνέπειες στην πόλη παρατήρησε ότι «έχασε την τουριστική περίοδο, χάσαμε τη ΔΕΘ, χάσαμε το τριήμερο του Αγίου Δημήτριου, αν χάσουμε τα Χριστούγεννα θα χρειαστούμε ένα σχέδιο Μάρσαλ». «Προέχει η υγεία αλλά αυτή η ιστορία με τα αλλεπάλληλα κύματα κρουσμάτων για την ζωή και την κανονικότητα της πόλης θα έχει επιπτώσεις» κατέληξε ο κ. Ζέρβας.