Champions League: Τεσσάρα η Τσέλσι, ο Κεν “καθάρισε” για την Παρί

«Άνοιξαν λογαριασμό» στο Champions League, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Σεβίλη στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου (0-0) οι Λονδρέζοι πέρασαν με το εμφατικό 4-0 από την έδρα της Κράσνονταρ, η οποία παρέμεινε χωρίς νίκη (προηγήθηκε το 1-1 με την Ρεν), ενώ στην Κωνσταντινούπολη η Παρί Σεν Ζερμέν με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 20χρονο Μόιζε Κιν επιβλήθηκε με 2-0 της Μπασακσεχίρ (8ο γκρουπ) που μετρά δύο ήττες στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Ο νεαρός διεθνής Ιταλός στράικερ πέτυχε και τα δύο τέρματα των Παριζιάνων στο δεύτερο ημίχρονο από ισάριθμες ασίστ του Μπαπέ, ενώ στα αρνητικά για τους πρωταιλητές Γαλλίας ήταν η αναγκαστική αλλαγή του Νεϊμάρ στο 26ο λεπτό λόγω τραυματισμού (την θέση του πήρε ο Σαράμπια).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1o ΟΜΙΛΟΣ

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μπάγερν 1-2

(70΄ Μίραντσουκ - 13΄ Γκορέτσκα, 79΄ Κίμιχ)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σάλτσμπουργκ 3-2

(29΄ Γιορέντε, 52΄, 85΄ Ζοάο Φέλιξ - 40΄ Σομποζλάι, 47΄ Μπερίσα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ίντερ 0-0

Γκλάντμπαχ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

(33΄, 58΄ Τουράμ - 87΄ Μπενζεμά, 90΄+3 Κασεμίρο)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτο – Ολυμπιακός 2-0

(11΄ Βιεϊρά, 85΄ Ολιβέιρα)

Μαρσέιγ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(18΄ Φεράν Τόρες, 76΄ Γκουντογκάν, 81΄ Στέρλινγκ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αταλάντα – Άγιαξ 2-2

(54΄, 60΄ Ζαπάτα - 30΄ πεν. Τάντιτς, 38΄ Τραορέ)

Λίβερπουλ – Μίντιλαντ 2-0

(55΄ Ζότα, 90΄+3 πεν. Σαλάχ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Κράσνονταρ – Τσέλσι 0-4

(37΄ Χάντσον-Οντόι, 76΄πεν. Βέρνερ, 80΄ Ζίγιεχ, 90΄ Πούλισιτς)

Σεβίλη – Ρεν 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπριζ – Λάτσιο 22:00

Ντόρτμουντ – Ζενίτ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φερεντσβάρος – Ντιναμό Κιέβου 22:00

Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπασακσεχίρ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

(64΄,79΄ Κιν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία 22:00