Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Ψήφισε ο Τζο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί με τη σύζυγό του ψήφισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, που λίγες μέρες πριν από την επίσημη μέρα των εκλογών θα κάνει κοινή εμφάνιση με τον Ομπάμα.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν ψήφισε σήμερα πρόωρα στο προπύργιό του στο Ουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ, για τις προεδρικές εκλογές, όπου διεκδικεί τον προεδρικό θώκο με αντίπαλο τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από μια σύντομη ομιλία σχετικά με την πανδημία Covid-19, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ηλικίας 77 ετών, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, πήγε να ψηφίσει, μπροστά στις κάμερες που είχαν στηθεί έξω από το εκλογικό τμήμα, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν.

Κοινή προεκλογική εμφάνιση Μπάιντεν – Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα εμφανιστεί το Σάββατο και για πρώτη φορά από κοινού, στο πλευρό του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν, στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Τρεις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, θα μιλήσουν για τα σχέδια του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ να «συγκεντρώσει τους Αμερικανούς προκειμένου να διαχειριστούν τις κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα και να κερδίσουν τη μάχη για την ψυχή του έθνους», ανακοίνωσε σήμερα το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, σε ένα δελτίο τύπου.

Εδώ και μία εβδομάδα, ο Μπαράκ Ομπάμα προσέφερε την υψηλή δημοτικότητά του στην υπηρεσία του αντιπροέδρου του, συμμετέχοντας σε πολλές προεκλογικές συγκεντρώσεις τύπου "drive-in", όπου οι υποστηρικτές του πήγαιναν για να τον ακούσουν ενώ κάθονταν στα αυτοκίνητά τους, στις πολιτείες κλειδιά της Φλόριντα και της Πενσιλβάνια.

Καταφέρθηκε εναντίον του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, «ψεύδεται καθημερινά» και είναι «ανίκανος» να πάρει «σοβαρά» τον ρόλο του. Ο ίδιος κάλεσε το δημοκρατικό στρατόπεδο να κινητοποιηθεί ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η έκπληξη του 2016, όταν η υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, την οποία θεωρούσαν φαβορί οι δημοσκόποι, έχασε τις εκλογές.

Η Κλίντον έχασε, μεταξύ άλλων, στο Μίσιγκαν. Φέτος, ο Τζο Μπάιντεν θα πρέπει να κερδίσει την πολιτεία για να μπορέσει να κατακτήσει τον Λευκό Οίκο. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, που έχει υπολογίσει ο ιστότοπος RealClearPolitics, του έδινε σήμερα προβάδισμα άνω του 8% έναντι του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτήν την πολιτεία και 7% σε εθνικό επίπεδο.