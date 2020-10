Κόσμος

ΗΠΑ: Πολύ πραγματικός ο κίνδυνος κυρώσεων κατά της Τουρκίας

«Έχουμε ξεκάθαρα πει στην Άγκυρα ότι το να δοκιμάσει τους S-400 θα ήταν απολύτως απαράδεκτο», επισήμανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο κίνδυνος οι ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για τη χρήση του συστήματος των ρωσικών πυραύλων S-400 είναι «πολύ πραγματικός», δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας.

«Συνεχίζουν να θέλουν τους S-400», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπεύθυνος Αμυντικών Θεμάτων του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ.

«Οι κυρώσεις φυσικά εξετάζονται», συμπλήρωσε κι ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία είχε δοκιμάσει τη 16η Οκτωβρίου το αμυντικό σύστημα S-400, το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί ασύμβατο με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ.

Ο Κούπερ διευκρίνισε πως η Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει, από τον προηγούμενο χρόνο, την Τουρκία, στρατηγικό εταίρο της και μέλος του ΝΑΤΟ, ότι η κόκκινη γραμμή που δεν θα έπρεπε να παραβιάσει θα ήταν η ενεργοποίηση των S-400, που αγόρασε το 2017 η Άγκυρα, σε ένα πλαίσιο προσέγγισης της Μόσχας.

«Έχουμε ξεκάθαρα πει στην Άγκυρα ότι το να δοκιμάσει τους S-400 θα ήταν απολύτως απαράδεκτο», επισήμανε.

Σήμερα, οι προσπάθειες συνεχίζονται για να «πεισθεί η Τουρκία να μην καταστήσει λειτουργικούς τους S-400», συμπλήρωσε. «Αφήστε τους στην άκρη, απενεργοποιήστε τους. Όμως, μην τους ενσωματώσετε για να τους κάνετε λειτουργικούς».

Ο Αμερικανός διπλωμάτης υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αποφύγει τη ρήξη με την Τουρκία.

«Είναι βέβαιο ότι κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο», τόνισε.

«Το να αποκλείσουμε την Τουρκία δεν θα ήταν προς το συμφέρον κανενός, εκτός της Ρωσίας».