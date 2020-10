Αθλητικά

Champions League: “Ζάλισε” η Μπαρτσελόνα τη Γιουβέντους

Με ένα γκολ στα πρώτα λεπτά κι ένα δεύτερο στις καθυστερήσεις, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επικρατήσει τη Γιουβέντους.

Η Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής για τους ομίλους του Champions League, αφού επικράτησε με 2-0 της Γιουβέντους.

Τις βάσεις για την κατάκτηση του αγώνα έβαλε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο Τορίνο ο Ουσμάν Ντεμπελέ.

Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς, με τον Γκριεζμάν να σημαδεύει το δεξί κάθετο δοκάρι, ενώ μέχρι το 15ο λεπτό είχαν καταφέρει να στριμώξει τους γηπεδούχους στα καρέ τους.

Αν και η Γιουβέντους…συνήλθε και έβαλε δύο γκολ λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα, και τα δύο τέρματα του Μοράτα, ακυρώθηκαν από το VAR.

Στο 90ό λεπτό ήρθε το γκολ από το πέναλτι από τον Λιονέλ Μέσι, που «σφράγισε» τη νίκη, μετά την αποβολή του Ντεμιράλ στο 85’, που βρήκε τη «Μεγάλη Κυρία» να κλείνει το ματς με δέκα παίκτες.

H νίκη της Μπαρτσελόνα τη φέρνει στην κορυφή του 7ου ομίλου της διοργάνωσης, με έξι βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1o ΟΜΙΛΟΣ

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μπάγερν 1-2

(70΄ Μίραντσουκ - 13΄ Γκορέτσκα, 79΄ Κίμιχ)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Σάλτσμπουργκ 3-2

(29΄ Γιορέντε, 52΄, 85΄ Ζοάο Φέλιξ - 40΄ Σομποζλάι, 47΄ Μπερίσα)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ίντερ 0-0

Γκλάντμπαχ – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

(33΄, 58΄ Τουράμ - 87΄ Μπενζεμά, 90΄+3 Κασεμίρο)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτο – Ολυμπιακός 2-0

(11΄ Βιεϊρά, 85΄ Ολιβέιρα)

Μαρσέιγ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(18΄ Φεράν Τόρες, 76΄ Γκουντογκάν, 81΄ Στέρλινγκ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αταλάντα – Άγιαξ 2-2

(54΄, 60΄ Ζαπάτα - 30΄ πεν. Τάντιτς, 38΄ Τραορέ)

Λίβερπουλ – Μίντιλαντ 2-0

(55΄ Ζότα, 90΄+3 πεν. Σαλάχ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Κράσνονταρ – Τσέλσι 0-4

(37΄ Χάντσον-Οντόι, 76΄πεν. Βέρνερ, 80΄ Ζίγιεχ, 90΄ Πούλισιτς)

Σεβίλη – Ρεν 1-0

(56΄ Ντε Γιονγκ)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπριζ – Λάτσιο 1-1

(41΄πεν. Βανάκεν - 14΄ Κορέα)

Ντόρτμουντ – Ζενίτ 2-0

(78΄ πεν. Σάντσο, 90΄+1 Χάαλαντ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φερεντσβάρος – Ντιναμό Κιέβου 2-2

(59΄ Νγκουέν, 90΄ Μπολί - 28΄ Τσιγκάνκοφ, 41΄ Ντε Πένια)

Γιουβέντους – Μπαρτσελόνα 0-2

(14΄ Ντεμπελέ, 90΄+1 πεν. Μέσι)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπασακσεχίρ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-2

(64΄,79΄ Κιν)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία 5-0

(21΄ Γκρίνγουντ, 76΄,78΄,90΄+2 Ράσφορντ, 86΄πεν. Μαρσιάλ)