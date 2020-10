Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Έχουμε επιπλέον παρόρμηση σήμερα, αλλά αυτό είναι κάτι που και να θέλουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και καλύτερα τις πρωινές ώρες παρά τις βραδινές…

ΚΡΙΟΣ: Είστε σήμερα στις επάλξεις και αν γίνετε άδικοι ούτε που θα το καταλάβετε. Ερωτικά, είστε πολύ διεκδικητικοί αλλά μπορείτε να γίνετε ακόμα περισσότερο. Έχετε ανασφάλεια, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Επαγγελματικά, τα θέματα παρουσιάζουν κλιμακούμενες διαφορές και αντιπαραθέσεις… Και όντως, αυτό κάτι σας θυμίζει!

ΤΑΥΡΟΣ: Είστε και εσείς σε μία σύγχυση γιατί νιώθετε ότι σας περικυκλώνουν. Η αλήθεια είναι ότι ψυχανεμίζεστε σωστά και όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει… Βέβαια, όταν σας επιτίθενται κιόλας, ή σας κουτσομπολεύουν γιατί δεν έχουν τη δύναμη να σας τα πουν κατά μέτωπο, σωστά νιώθετε έναν εγκλωβισμό… Ερωτικά πάντως, αρχίζετε και βάζετε τα πράγματα σε τάξη!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν έχει τέλος το κυνήγι της ουράς σας ούτε σήμερα, και γι’ αυτό και εσείς θέλετε να είστε όσο ανεξάρτητοι μπορείτε, ομολογουμένως με μεγάλη αποτυχία… Είστε πάντως, μαγκωμένοι σήμερα, σχεδόν άτολμοι. Το μόνο θετικό για εσάς είναι ο έρωτας που νιώθετε ότι έχετε ένα μαγνήτη και έλκετε αυτό που θέλετε! Ερωτικά λοιπόν σας φλερτάρουν και ξεχωρίζετε… Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι για αναθεωρήσεις και δεύτερες σκέψεις!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Νιώθετε μία αγάπη για το σπίτι σας και αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τα επαγγελματικά σας. Αν κάνετε τηλεργασία θα είστε πιο προστατευμένοι σήμερα, αλλά αν είστε παρόντες θα σας πάρουν τα σκάγια. Ερωτικά νιώθετε ότι σας πιέζουν και ανταποδίδετε την πίεση. Κοινώς τους πληρώνετε με το ίδιο νόμισμα… Επαγγελματικά, είστε επιθετικοί ακόμα και όταν πρέπει να αμύνεστε!

ΛΕΩΝ: Μία μέρα που οι διεκδικήσεις δίνουν και παίρνουν και ενώ έχετε λεκτικό πλεονέκτημα, κάποιες φορές δεν ανταποκρίνεστε και δεν κάνετε σωστό συνδυασμό λεγόμενων και σκέψης. Αυτό μπορεί να σας στερήσει μία επιτυχία. Ερωτικά πάντως είστε γλυκομίλητοι προσέξτε όμως μη δημιουργήσετε υποψίες… Η αλήθεια είναι ότι οι υπερβολές μπορούν να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα και να χάσετε χρόνο!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είστε εσωτερικοί σήμερα, κοινώς έχετε τις «κλειστές σας» και είστε στο κλίμα των καιρών που θέλουν κοινωνική αποστασιοποίηση. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος. Νιώθετε προδομένοι και ότι σας έχουν αδικήσει. Αδικία για εσάς σημαίνει ότι δεν έχουν αναγνωρίσει την αξία σας. Ερωτικά, έχετε στρώσει το έδαφος και κάνετε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Δεν έχετε ολοκληρώσει όμως την προσπάθειά σας!

ΖΥΓΟΣ: Είστε και εσείς που θέλετε να είστε στο επίκεντρο, εντούτοις όμως αυτό είναι δύσκολο αν και έχετε δίκιο. Μπορεί να δεχθείτε μία άδικη επίθεση και να παρασυρθείτε να απαντήσετε και μάλιστα άκομψα. Ερωτικά, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και μία σχέση σας. Επαγγελματικά, δεν είναι εύκολο να προσπεράσετε τις ανασφάλειές σας και αυτές σας προδίδουν!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έχετε την ανάγκη να προβάλλεστε και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θέλετε και περισσότερο πρόγραμμα στις ενέργειές σας. Όταν αναγκάζεστε να βγείτε από αυτό τότε αποσυντονίζεστε… Ερωτικά, είστε απόμακροι αλλά το κάνετε σκόπιμα… Θέλετε τον χρόνο σας και θέλετε να καταλαγιάσουν οι εντάσεις. Είναι θέμα στρατηγικής! Επαγγελματικά, δεν έχετε δει τις διαστάσεις των θεμάτων ακόμα!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είστε σίγουρα πιο ανεξάρτητοι σήμερα και δημιουργικοί. Δε θέλετε να ασχοληθείτε με τα καθημερινά και αυτά που τα λένε ρουτίνα. Ερωτικά, παρασύρεστε και αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Άλλωστε ο έρωτας μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα από κόντρες που δημιουργούν εντάσεις. Απλά, μην το παρατραβήξετε το σκοινί γιατί θα σπάσει!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζετε ότι έχετε θέματα με το σπίτι σας και όσους συνοικούν σε αυτό. Αυτό δεν είναι σημερινό αλλά γενικό…. Σήμερα όμως, σας έχει πιάσει μία μανία να τα λύσετε ή να ασχοληθείτε με όλα και σίγουρα δεν μπορείτε να τα καταφέρετε. Ερωτικά, το ένστικτό σας λειτουργεί στα κόκκινα! Επαγγελματικά, είστε σε ένα σημείο που η υπεροχή σας χρειάζεται και συλλογική δουλειά και αυτό σας δυσκολεύει!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Είστε αρκετά ομιλητικοί σήμερα ακόμα και αν η σιωπή μπορεί να αποδειχθεί χρυσός για εσάς. Είτε θα πείτε πολλά είτε θα μιλήσετε σε λάθος χρόνο, είτε δε θα απαντήσετε όλα αυτά θα αποδειχθούν δυσκολίες. Και ενώ εσείς έχετε πρόθεση να ξεκαθαρίσετε τις ορέξεις σας! Ερωτικά, τα βήματα με την όπισθεν είναι αυτά που θα σας φέρουν και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επαγγελματικά, μην επαναπαύεστε παρόλο που είστε μία μέρα μετά από την αργία!

ΙΧΘΥΕΣ: Η μέρα για εσάς έχει έντονη την ανάγκη διεκδίκησης. Θεωρείτε ότι σας καταπατούν τα κεκτημένα σας και εσείς θέλετε να δείξετε το ανάστημά σας και να μην αφήσετε να περάσει κανείς. Ερωτικά, δεν είστε και τόσο σίγουροι ότι έχετε την ανάλογη ανταπόκριση. Σκέφτεστε να κρατήσετε αποστάσεις για να ξεκαθαρίσετε τα μέσα σας. Επαγγελματικά, είστε σε μία φάση που νιώθετε ότι οι γνώσεις σας θέλουν ένα φρεσκάρισμα!

