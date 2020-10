Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο “κόκκινο” Ιωάννινα και Σέρρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βήμα πριν το lockdown η Θεσσαλονίκη. Σε επίπεδο “συναγερμού” Ροδόπη και Νάξος.

Στο “κόκκινο”, δηλαδή στο επίπεδο 4 (αυξημένου κινδύνου) του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας είναι από σήμερα, στις 6 το πρωί, οι περιφερειακές ενότητες των Ιωαννίνων και των Σερρών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μάσκα παντού), η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 00:30 μέχρι τις 5 το πρωί, η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητάς τους, καθώς και η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ, εντοπίστηκαν 51 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 14 συνδέονται με γνωστή συρροή και 158 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 24 προέρχονται από δράση τυχαίας δειγματοληψίας.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια.

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες.

Κινηματογραφικές προβολές.

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων. Οι πρόβες θα γίνονται μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κέντρα διασκέδασης, συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ.

Μουσικές σκηνές.

Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through].

Παιδότοποι.

Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων (επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση).

Γυμναστήρια.

Συνέδρια / Εκθέσεις.

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων.

Εμποροπανηγύρεις.

Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α’ 171).

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπως και τα κομμωτήρια, τις υπηρεσίες μανικιούρ- πεντικιούρ, τα ινστιτούτα αισθητικής κ.λπ., στις περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επίπεδο 4, θα λειτουργούν με τους αυστηρούς όρους του επιπέδου 3.

Επίσης, σε επίπεδο συναγερμού ανεβαίνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Νάξου και Ροδόπης, οι οποίες από το “κίτρινο”, επίπεδο 2 (επιτήρησης), περνούν στο “πορτοκαλί”, επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης).

Για τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μάσκα παντού), καθώς και η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 00:30 μέχρι τις 5 το πρωί.

Την ίδια στιγμή, η Αμοργός, λόγω παντελούς έλλειψης κρουσμάτων, κατεβαίνει από το επίπεδο 2, “κίτρινο”, στο επίπεδο 1, “πράσινο”.

Τέλος, η Δράμα ανεβαίνει επίπεδο συναγερμού και περνάει από το επίπεδο 1, “πράσινο”, στο επίπεδο 2, “κίτρινο”.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίπεδο 4 παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Κοζάνης, ενώ μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στο επίπεδο 3 είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη.

Δήμαρχος Ιωαννίνων: Κρίσιμη παράμετρος είναι η πίεση στα νοσοκομεία



Για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα Γιάννενα εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων την ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία αλλά και τις επιπτώσεις στη τοπική οικονομία, μίλησε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ. Η αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή ενδεχομένως να οφείλεται στην χαλάρωση που ένιωσε ο κόσμος μετά το καλοκαίρι αλλά και τους νέους, εφόσον είναι μια φοιτητούπολη στην πραγματικότητα που δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο ξενυχτούσαν, κυκλοφορούσαν χωρίς προσοχή ενώ συνυπήρξαν και διάφορες εκδηλώσεις (γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες) στις οποίες δεν τηρούταν τα μέτρα. Όπως σημείωσε ο κ. Ελισάφ, η κατάσταση δυσκόλεψε μοιραία μετά τον 15αύγουστο.

Παράλληλα, μικρές μειοψηφίες αψήφισαν τα μέτρα, κυρίως στην εστίαση, δημιουργώντας επίσης πρόβλημα και αποβλέποντας μόνο στο πρόσκαιρο κέρδος. Η οικονομία της περιοχής, όπως σημείωσε ο δήμαρχος, είναι ήδη σε δύσκολη κατάσταση. Και στο επόμενο διάστημα, όσο τα μέτρα θα γίνονται πιο αυστηρά, υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία διότι φέτος δεν πήγε καλά ο τουρισμός από τον Μάρτιο ενώ υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η ανεργία. Ήδη όπως είπε ο κ. Ελισάφ, η ανεργία στην Ήπειρο είναι σε υψηλά ποσοστά.



Κρίσιμη παράμετρος είναι η πίεση στα νοσοκομεία. Όπως είπε ο κ. Ελισφαν, υπάρχουν 3 μονάδες που εξυπηρετούν περιστατικά COVID19, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο έχει πληρότητα 90%.