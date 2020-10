Αθλητικά

Europa League - ΠΑΟΚ: Με απουσίες στη Γρανάδα

Με αμυντική τακτική, αλλά και επιθετικό πνεύμα, θα παραταχθεί ο “Δικέφαλος του Βορρά”.

Με αναγκαστικές αλλαγές θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απόψε στη Γρανάδα και το Estadio Nuevo Los Carmenes με αντίπαλο την τοπική ομάδα.

Πλέον από το ρόστερ λείπει ο Λέο Μάτος και το δεξί άκρο της άμυνας θα καταλάβει ο Ροντρίγκο, που επέστρεψε μετά την πολύμηνη απουσία του.

Ο Αμπέλ Φερέϊρα θα δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή του, οπότε στην θέση του Εσίτι θα ξεκινήσει μάλλον ο Αουγκούστο, αν και ενδέχεται να ξεκινήσει εξ αρχής και ο Ελ Καντουρί.

Αυτές είναι οι τελευταίες σκέψεις του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος ίσως σύντομα αποχαιρετίσει τον πάγκο του και το ελληνικό πρωτάθλημα, για να μετακομίσει στη Βραζιλία και την Παλμέϊρας.

Λογικά ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων του Europa League θα αγωνιστεί με τους: Ζ.Ζίφκοβιτς, Ροντρίγκο, Γιαννούλη, Ινγκασον, Μιχαηλίδη, Βαρέλα, Σβαμπ, Αουγκούστο ή Ελ Καντουρί, Α. Ζίφκοβιτς, Μουργκ, Σφιντέρσκι.