Europa League - ΑΕΚ: Στόχος η νίκη κόντρα στη Λέστερ

Τα πλάνα του Καρέρα για την αναμέτρηση κόντρα στις “αλεπούδες”.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Λέστερ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Europa league. Πέραν βέβαια των ήδη γνωστών, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι οι Τσιγκρίνσκι, Σιμάνσκι, Γκαρσία, Αλμπάνης και Σιμόες.

Ο Καρέρα δεν επέλεξε ούτε τον Κώστα Γαλανόπουλο, ο οποίος προέρχεται από απουσία 10 μηνών και πιθανότατα θα κάνει την επανεμφάνισή του στο επόμενο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Έτσι στην αποστολή για τον αποψινό αγώνα (19:55) βρίσκονται οι: Τσιντώτας, Αθανασιάδης, Θεοχάρης, Μπακάκης, Λόπες, Νεντελτσιάρου, Λάτσι, Ινσούα, Σβάρνας, Χνιντ, Μιτάι, Βασιλαντωνόπουλος, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Σάκχοφ, Σαμπανάτζοβιτς, Μπότος, Λιβάια, Ανσαριφάρντ, Τάνκοβιτς, Ολιβέιρα, Χριστόπουλος, Μαχαίρας.